蒲亭吞併烏克蘭4區 軍情卻露敗象

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（中央社烏克蘭札波羅熱30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮的隆重儀式上宣告烏克蘭大片地區併入俄國，並承諾俄國將在「特別軍事行動」中取得勝利，但此刻他面臨軍情可能出現新的大逆轉。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）稍早宣布俄國接管烏克蘭4個地區，面積合計占烏國領土的15%，這是歐洲自第二次世界大戰以來出現的最大規模併吞行動。烏克蘭和西方國家嚴斥此舉不合法，美國、英國和加拿大宣布新的制裁措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭已提出申請尋求加速審理，以期盡早加入軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO），還說只要蒲亭在位，他就不會與俄羅斯舉行和談。

蒲亭宣告俄國兼併烏克蘭4區的同時，其中1區的俄軍正面臨烏軍包圍，顯示俄羅斯在這些占領區的掌控有多脆弱。

俄羅斯在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）利曼鎮（Lyman）的駐軍陷入嚴重困境，雙方消息都指稱俄軍幾乎被包圍。

烏克蘭表示，烏軍已掐住所有通往這個俄軍據點的補給線，大砲都已瞄準好，並告訴俄國，若莫斯科當局希望這些俄軍被放走，必須向基輔提出請求。

這波圍攻可能會為烏軍在盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州收復更多領土開路。

澤倫斯基今晚在影片談話中說：「我們在烏東取得重大戰果…每個人都聽說了利曼的狀況。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111001