英國制裁俄央行總裁 誓言推新措施重擊俄服務業

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）俄羅斯兼併烏克蘭4州領土，對此，英國宣布推出新制裁，領域涵蓋資訊科技、建築營造、廣告，及英國特別具優勢的商業法律與財稅會計、審計服務，誓言重擊俄羅斯的服務和製造業。

此外，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）9月30日召見俄羅斯駐英大使克林（Andrei Kelin），以最強烈措辭抗議俄羅斯非法兼併主權獨立國家烏克蘭的領土。

英國也宣布對俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）實施個人制裁，措施包括資產凍結及不得入境英國。英國外交部指出，在引導俄羅斯經濟應對侵略烏克蘭所引發效應、以及在烏克蘭領土推行俄羅斯盧布方面，納比烏林娜發揮關鍵作用。

俄羅斯在烏克蘭東、南部盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州遭俄軍占領地區舉行的「入俄」假公投27日結束，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月30日宣布將相關地區納入俄羅斯聯邦版圖。

英國外交部表示，正與國際盟友夥伴密切協調，將打擊俄羅斯經濟最脆弱的戰略關鍵領域。俄羅斯的服務業高度仰賴進口，其中67%源自目前已參與對俄制裁的國家，高達85%的法律服務則依賴含英國在內的七大工業國集團（G7）國家。

根據英國外交部的資料，由於倫敦是國際法律服務重鎮，估計俄羅斯有59%的法律諮詢服務源自英國。新一波制裁將鎖定特定商業交易相關法律諮詢服務，以阻礙俄羅斯企業的國際營運能力。

此外，繼先前禁止對俄出口量子運算及其他電腦運算服務後，英國將進一步禁止對俄出口資訊系統設計和軟體應用服務。

英國外交部評估，俄羅斯高達77%的建築營造服務仰賴自G7國家進口，80%的財稅會計諮詢服務依賴英國、歐盟和美國供應。相關國家將聯手對俄發動新一波制裁。

英國並新增近700筆禁止對俄出口貨品項目，以進一步打擊俄羅斯的製造業。相關品項去年對俄出口總額超過2億英鎊。（編輯：高照芬）1111001