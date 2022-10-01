日媒：北韓頻射飛彈挑釁 美印太司令下週訪日韓

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本共同社報導，北韓近來頻頻發射彈道飛彈挑釁，美國印太司令部司令阿基里諾計劃下週訪問日本、南韓，再度確認美日、美韓之間的合作。

報導指出，阿基里諾（John Aquilino）考慮下週訪問日本，接著訪問南韓。 他在訪日韓期間將與日韓兩國政府高官、日本自衛隊、韓國軍方相關人士舉行會談。

北韓於9月25日、28日、29日及今天朝著日本海的方向發射短程彈道飛彈。北韓可能實施第7次核試一事也令美日韓擔憂。

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美日韓於9月30日在日本海實施反潛作戰聯合軍演，美國海軍派出雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）及潛艦等5艘艦艇；日本派出海上自衛隊護衛艦朝日號；韓國海軍則是派遣驅逐艦參加。

報導說，南韓政府日前表示，發現北韓有準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象。對於美日韓聯合軍演，南韓軍方表示，藉此可提升因應北韓SLBM威脅的能力。（編輯：周永捷）1111001