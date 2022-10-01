更多編輯台推薦新聞：
書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日媒：北韓頻射飛彈挑釁 美印太司令下週訪日韓

2022/10/1 20:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本共同社報導，北韓近來頻頻發射彈道飛彈挑釁，美國印太司令部司令阿基里諾計劃下週訪問日本、南韓，再度確認美日、美韓之間的合作。

報導指出，阿基里諾（John Aquilino）考慮下週訪問日本，接著訪問南韓。 他在訪日韓期間將與日韓兩國政府高官、日本自衛隊、韓國軍方相關人士舉行會談。

北韓於9月25日、28日、29日及今天朝著日本海的方向發射短程彈道飛彈。北韓可能實施第7次核試一事也令美日韓擔憂。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美日韓於9月30日在日本海實施反潛作戰聯合軍演，美國海軍派出雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）及潛艦等5艘艦艇；日本派出海上自衛隊護衛艦朝日號；韓國海軍則是派遣驅逐艦參加。

報導說，南韓政府日前表示，發現北韓有準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象。對於美日韓聯合軍演，南韓軍方表示，藉此可提升因應北韓SLBM威脅的能力。（編輯：周永捷）1111001

阿基里諾
美國印尼年度聯合軍演規模擴大 因應中國破壞區域穩定 美國之音：美5大軍種加強印太部署遏阻中國威脅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族