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因應中國野心 美澳日防長矢言加強軍事合作

2022/10/2 08:27
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（中央社夏威夷檀香山1日綜合外電報導）美國、澳洲和日本3國的國防部長今天同意加強軍事合作，以面對中國日增的野心。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在歡迎澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）和日本防衛大臣濱田靖一來到美軍太平洋區總部時表示，「對於中國在台灣海峽和此地區其他地方日益高漲的跋扈行徑，我們深感關切」。

馬勒斯說：「我們關注維持基於規則的全球秩序。然而，我們看到，隨著中國尋求以我們從未見過的方式塑造它周遭的世界，這樣的秩序也在印度太平洋受到了壓力。」

美國正推動外交攻勢以抗衡中國在印太的影響力。

上個月29日，華府宣援助太平洋多個島國8億1000萬美元，用以提升美國在當地的外交存在。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週造訪日本與南韓時表示，美方會無所畏懼且毫不遲疑地在包括台灣海峽在內的整個亞洲地區展開行動。

賀錦麗同時訪問首爾和南北韓非軍事區（DMZ）。她的出訪意在展現華府在捍衛南韓、力抗北韓的承諾堅定不移。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111002

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