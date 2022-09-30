是否助防衛台灣 菲候任防長：遵循菲美防禦條約

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）針對媒體詢問，若中國侵台，菲律賓是否準備好助美協防台灣，菲國候任防長佛斯蒂諾今天未明確表態，僅說菲國會在共同防禦條約範圍內「定期更新執行菲美共同防禦概念計畫」。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）和美國國防部長奧斯汀（Lloyd J.Austin III）今天在夏威夷檀香山的美軍印太司令部舉行雙邊會談。

佛斯蒂諾會後回答媒體提問時說，鑑於台海兩岸局勢動盪，菲律賓當務之急是保障在台菲勞安全，目前約有13萬到15萬菲律賓勞工在台灣。「我們將持續更新、加強應急計畫。」

他表示，在菲美共同防禦條約（MDT）範圍內，根據動態的安全環境「定期更新和執行菲美共同防禦概念計畫」也至關重要。

菲美共同防禦條約承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）8月中旬說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。

羅慕德斯9月初表示，如果台海衝突「對我們很重要時，為了我們的自身安全」，馬尼拉願讓美軍使用菲國軍事基地。

佛斯蒂諾說，關於台海緊張局勢，根據菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示，外交政策指導原則始終是和平。菲律賓關注台灣最近的安全事態發展，尤其是台灣海峽「鄰近我們的疆域」。

佛斯蒂諾也表示，菲律賓堅持一個中國政策的同時，敦促相關各方保持克制，以外交和對話解決爭議。

媒體問到，美國和菲律賓長期共同維護南海航行自由，針對中國加強在台灣海峽，也包括鄰近菲國的軍事活動，美菲防務合作是否應涵蓋維護台海和平穩定。

對此，奧斯汀表示：「我們不希望看到任何形式的單方面改變台海現狀。我們聚焦於確保共同努力維護自由開放的印太地區。」

奧斯汀說，美菲今天會談就繼續發展兩國防務合作的多種方式達成共識。雙方持續推動軍隊互訪協定（VFA）的同時，也談論到「加強國防合作協議」（EDCA），「這對我們的同盟合作和加強綜合能力至關重要」。

佛斯蒂諾說，菲美防務和安全往來仍然是雙邊關係的關鍵支柱。「我們持續信守菲美共同防禦條約，這一直是我國國防政策的基礎。」

他表示，期待在這次會談後，菲美兩國「有更穩健的合作，尤其在對我國存在外部威脅的議題上，並提出其他合作途徑，讓我們可以討論符合美菲共同利益的議題」。

菲美軍隊互訪協定提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

菲美兩國於2014年4月簽署加強國防合作協議，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建軍事設施，效期10年。（編輯：陳惠珍）1110930