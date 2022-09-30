美國首場太平洋島國峰會 拜登宣布逾8億美元援助

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（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）美國總統拜登今天在美國主辦的首場太平洋島國峰會，宣布提供逾8億美元援助，供太平洋島國對抗氣候變遷、強化永續性發展，也宣布一系列外交舉措，盼拉近與太平洋島國關係。

為因應中國在太平洋區域影響力日增，拜登（Joe Biden）28至29日舉辦太平洋島國峰會，首次邀集14個太平洋島國領袖齊聚華府，包括今年稍早與中國簽署安全協議的索羅門群島，展現美國欲與該區域強化關係的決心。

峰會主秀今天下午在美國國務院登場，除萬那杜及28日剛選出新總統的諾魯外，其他12個太平洋島國皆派出首相或總統等國家領袖出席峰會。

拜登在會上致詞表示，未來數十年的世界歷史，很大一部分將聚焦印太區域，太平洋島國在形塑這個未來上扮演關鍵角色，這正是為何他的政府把強化與太平洋島國、「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的夥伴關係視為優先事項。

拜登指出，為與全球夥伴更有效協調，更好地滿足太平洋區域人民的需求，美國在峰會期間發布首份為太平洋地區量身打造的新戰略，並作出額外具體承諾，盼協助改善太平洋區域人民的生活，對抗氣候變遷。

根據白宮提供的資料，過去10年來，美國已直接提供太平洋島國逾15億美元（約新台幣481億元）援助，現在將再提供超過8.1億美元額外援助計畫，其中包括1.3億美元對抗氣候變遷投資資金、5000萬美元經濟復甦援助等。

除此之外，拜登表示，美國也將針對太平洋島國採取一系列外交舉措，包括承認庫克群島（Cook Islands）及紐埃（Niue）為主權國家。

庫克群島與紐埃先前隸屬於紐西蘭，目前同為紐西蘭自由聯合（free association）的國家，擁有完整自治權利，與包含中國在內等數十個國家享有邦交關係；美國過去把庫克群島與紐埃視為自治領土，尚未與兩國建立邦交。

其他重大外交作為包括指派美國前駐斐濟、吉里巴斯、東加、諾魯大使利德（Frankie Reed）擔任首位美國對太平洋島國論壇特使、在太平洋島國增設外交使館等，美國國際開發總署（USAID）也計劃2023年9月前在斐濟開設太平洋區域辦公室。

在華府期間，太平洋島國領袖與多位美國高階官員有互動，包括氣候特使凱瑞（John Kerry）、國家海洋暨大氣總署署長史賓拉德（Rick Spinrad）、海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）等；他們也出席與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其他國會重量級人物的午宴。

太平洋島國領袖昨天也拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），討論如何強化美國與太平洋區域的經貿往來；畢昂奇在會中宣布，美國計劃在今年年底前與太平洋島國建立「貿易投資對話」，尋求提升雙方貿易總額、滿足區域經濟投資需求的方案。

今天下午峰會結束後，拜登將邀請太平洋島國領袖前往白宮出席晚宴，並拍攝大合照留念。根據一名美國資深官員，這是許多太平洋島國領袖首次拜訪白宮。（編輯：楊昭彥）1110930