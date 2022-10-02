更多編輯台推薦新聞：
2022白晝之夜士林登場 4大展區亮點、交通攻略一次看
文化

2022白晝之夜士林登場 4大展區亮點、交通攻略一次看

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大谷翔平合約再綁1年 天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁
首頁 / 國際

遭尼加拉瓜列不受歡迎人物 歐盟大使離境

2022/10/2 10:18（10/2 10:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為歐盟駐尼加拉瓜使館。（路透社）
圖為歐盟駐尼加拉瓜使館。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬納瓜1日綜合外電報導）尼加拉瓜與國際社會的關係陷入緊張，歐洲聯盟大使穆什海特在遭總統奧蒂嘉政府列為「不受歡迎人物」之後短短3天，已於今天離開尼加拉瓜。

路透社報導，歐盟上週在聯合國大會呼籲尼加拉瓜釋放「政治犯」，尼國外交部長蒙卡達（Denis Moncada）隨後口頭通知歐盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt），說她應離開尼國。

總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府昨天同時宣布與荷蘭斷交。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天在社群媒體推特（Twitter）表示：「對於尼加拉瓜做出斷絕外交關係的不當決定，荷蘭深感遺憾。針對尼加拉瓜日益惡化的民主結構和侵犯人權情事，我們採取堅定的立場。」

他又說：「其他國家也注意到有困難與尼加拉瓜維持公開對話。我們將與歐盟討論下一步。」

除此之外，尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆麗優（Rosario Murillo）近日也宣布，尼國不會讓美國新任命的大使羅德里格斯（Hugo Rodriguez）入境接任新職。

奧蒂嘉政府並於今年3月驅逐了梵蒂岡駐尼加拉瓜大使索默塔克（Waldemar Sommertag）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111002

奧蒂嘉
尼加拉瓜驟然斷交 荷蘭外交部：令人遺憾 尼加拉瓜外交部宣布與荷蘭斷交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族