菅義偉指日中領袖應當面會談 再構築與中關係

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本前首相菅義偉今天在電視節目上說，為再度構築與中國的關係，「應該有效利用國際會議機會舉行（日中）領袖會談」。

日本富士新聞網報導，菅義偉說，日本跟中國是鄰國，有著各種可能性，「雖然彼此間存在著課題與令人憂慮的事項，但不可能不往來」。

他說，「我認為雙方領袖盡可能在國際會議時進行會談比較好」；而在事務層級部分，也有必要預先建立以防萬一的溝通管道。

日本與中國領袖從2019年12月後，就未再舉行過面對面會談。

日媒日前報導，日中政府已就藉由邦交正常化50週年建構「建設性且穩定關係」方針達成一致看法，正在尋找今年舉行領袖會談的可能性。

目前已有在中國領導人習近平於中國共產黨第20次全國代表大會穩固權力基礎後，於第3國舉行面對面會談的方案，而可能的場域包括11月在印尼舉行的20國集團（G20）峰會，及在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111002