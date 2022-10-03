科雷希多島 馬尼拉灣口堡壘銘記菲律賓二戰歷史

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科雷希多島最受歡迎的行程之一是歷史導覽之旅。旅客可以搭上具歷史感的導覽車，一覽美軍在島上建設的營房、砲台和防禦工事。中央社記者陳妍君科雷希多島攝 111年10月3日

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（中央社記者陳妍君科雷希多島3日專電）科雷希多島位於馬尼拉灣口，二戰美軍將領麥克阿瑟就是從這裡撤離菲律賓，在澳洲發表「我將會回去」的著名談話，這座海上堡壘也成為銘記菲律賓二次大戰歷史重要據點。

科雷希多島（Corregidor）形狀如蝌蚪，是構成馬尼拉灣海港防禦的最大島嶼，就像一座佇立馬尼拉灣口的堡壘。

導覽員裴烏莫（William Payumo）表示，科雷希多島名稱來自西班牙文corregir，意謂修正。西班牙統治時期，船隻抵達馬尼拉前，必須到這座島嶼檢查文件並修正錯誤，科雷希多島因而得名。

第二次世界大戰期間，菲律賓仍是美國殖民地，美國則從1902年起在科雷希多島修建防禦工事。

裴烏莫說，科雷希多島戰略位置重要，為保護馬尼拉免受海上襲擊，美國當時斥資1.15億美元興建軍事設施，不僅砲台、營房、餐廳、圖書館、保齡球場、舞廳等一應俱全，甚至還有室內游泳池，「他們稱這座島嶼為軍事天堂」。

1942年4月9日，由菲律賓人和美軍組成的美國遠東軍在巴丹半島戰役（Battle of Bataan）敗北，撤退到科雷希多島。美軍菲律賓軍區司令溫賴特（Jonathan Wainwright）於5月6日宣布駐菲美軍無條件向日軍投降。

科雷希多島重要二戰遺跡之一是馬林塔隧道（Malinta Tunnel）。裴烏莫告訴中央社記者，馬林塔隧道由菲律賓囚犯歷時10年人工挖鑿而成，由於它位於350英尺厚的堅固岩石下，二戰時被當成防空洞使用，還建了一座1000張病床的醫院。

他表示，約6000名菲律賓和美國軍人當時在不見天日的隧道裡生活近半年，生活條件惡劣且無電可用。美屬菲律賓自治邦總統奎松（Manuel L. Quezon）於1941年12月30日在馬林塔隧道宣誓就職，還在隧道裡待了將近2個月，馬林塔隧道一度成為戰時的菲律賓總統府所在。

裴烏莫說，馬尼拉於1941年12月26日成為不設防城市（open city），放棄抵抗日軍後，時任美國遠東軍司令麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將總部移到馬林塔隧道內。

他表示，因戰況日益危急，麥克阿瑟於1942年3月11日離開科雷希多島，赴民答那峨後再前往澳洲，並在澳洲發表「我挺過險境且我將會回去（菲律賓）」（I came through and I shall return.）的談話。

裴烏莫說，隧道內還留有一處「脫逃通道」，麥克阿瑟就是從那裡避人耳目離開馬林塔隧道。

另外，巴丹半島陷落時，菲美混血的電台播報員雷耶斯（Norman Reyes）就是在科雷希多島宣布「巴丹已經淪陷」。

裴烏莫說，科雷希多島另一個景點是「日本和平公園」。菲美士兵收復科雷希多島後，將戰死或自殺的4000多名日軍遺體埋在此處，但戰後日軍墓地掩沒於荒煙蔓草間，直到一名美國退伍軍人50年後找到一張老照片，才定位出墓地所在，並將此處闢為公園。

他表示，科雷希多島現在是和平與促進國際相互諒解的島嶼，歡迎所有人造訪。

裴烏莫說，旅客可以搭上具歷史感的導覽車，一覽美軍在島上的營房、砲台和防禦工事；也可以帶著自行車，到島上進行自行車之旅或健行、賞鳥；島上也有沙灘，供遊客進行水上活動，或帶上浮潛裝備來此浮潛，享受科雷希多島自然風光。（編輯：黃自強）1111003

馬林塔隧道由菲律賓囚犯歷時10年挖掘而成，二戰期間被6000名菲律賓和美國軍人用來作為防空洞使用，他們待在不見天日且生活條件艱困的防空洞中近半年。中央社記者陳妍君科雷希多島攝 111年10月3日

科雷希多島太平洋戰爭紀念館的「戰友」（Brothers in Arms）雕像，表彰第二次世界大戰期間在太平洋戰區作戰的菲律賓和美國軍人。中央社記者陳妍君科雷希多島攝 111年10月3日

由於科雷希多島的戰略重要性，美國殖民菲律賓期間，投下1.15億美元在這裡建設軍事設施。圖為葛魯比斯砲台（Battery Grubbs）。中央社記者陳妍君科雷希多島攝 111年10月3日