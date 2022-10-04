對美加購天然氣用不完 中國轉手賣歐洲

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（中央社新加坡4日綜合外電報導）中國拜經濟放緩需求減少、與川普政府時期簽貿易協議加大對美採購、歐洲當前天然氣需求孔急等因素之賜，得以將購自美國但本身用不到的天然氣轉銷歐洲。

「華爾街日報」指出，隨國內需求減少，簽有長期向美國購買液化天然氣的中國企業正出售手頭多餘的天然氣，每批轉銷能賺上億美元。

向中國購買「二手」美國天然氣的買家包括歐洲、日本、南韓。去年1到8月有133艘美國運載液化天然氣的船舶在中國卸貨，今年同期開到中國僅剩19艘，其他都直接運往中國轉手賣出的國家地區。

中方海關資料顯示，中國今年到目前從俄羅斯拿到的天然氣量增加近30%，原因是俄國通往中國的西伯利亞之力（Power of Siberia）天然氣管線和中國對俄採購液化天然氣均按表定增加交付量，通常伴以大幅折扣。

根據市場數據公司ICIS的資料，2022年中國依約對美採購液化天然氣配額為7200萬噸，但國內今年預計會用的美國天然氣僅需6600萬噸，這讓中國有餘裕可轉賣。海關數據顯示，今年1到8月中國出口到歐、亞各地的液化天然氣量價值約4.49億美元，遠高於去年同期的730萬美元。

「華爾街日報」認為，中國賣到歐洲的天然氣量雖不足供當地解決入冬的能源荒，卻有可能成為籌碼讓俄國更仰賴北京。俄國入侵烏克蘭後盼向中國取得經濟與政治奧援，但中國企業轉賣美國天然氣會破壞俄國想藉斷供施壓歐洲的努力。

川普政府時期與中國簽訂貿易協議施壓北京加購美國產品，美中雙方也就一系列長期液化天然氣交易進行談判。有別於其他國家的合約規範，美國液化天然氣長期合約通常賦予目的地彈性，且價格與美國基準的Henry Hub對標。Henry Hub指數目前也是歐、亞液化天然氣現貨市場價格指標的一部分。

挪威市場諮詢公司在北京的高級分析師熊維說：「這已成一個美中雙贏關係。」與中國簽署長達25年的液化天然氣銷售合約，讓美國供應商有信心在墨西哥灣沿岸建造更多液化天然氣接收站，提高美國出口更多天然氣的能力。（譯者：陳亦偉）1111004