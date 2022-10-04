俄羅斯律師接獲排山倒海諮詢 求助如何避徵兵令

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯律師表示，他們近日收到大量尋求幫助以免被徵召入伍的請求，他們正全力以赴，為可能被派往烏克蘭戰鬥的人們提供建議。

路透社引述律師和公民社會團體報導，自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月21日宣布動員30萬人、好讓面對烏克蘭反抗而節節敗退的俄軍增強戰力，俄羅斯律師已接獲大量的協助要求，讓他們疲於應對。

目前已有數十萬俄羅斯男性逃往哈薩克、喬治亞和芬蘭等鄰國，但有更多人仍待在俄國，他們想方設法躲避徵兵人員，同時祈禱自己不會受到徵召，或盼望可獲免役。

由約10名律師組成的俄羅斯人權組織「公民。軍隊。法律。」（Citizen. Army. Law.）總幹事克里文科（Sergei Krivenko）說：「我們正日以繼夜工作。人們正被迫放棄正常生活，這是戰爭期間沒有時間限制的動員，它可能持續數月，甚至數年，人們可能永遠回不了家…離開軍隊幾乎是不可能的，唯一的辦法是死亡、受傷，或因違抗命令而入獄。」

克里文科指出，「來找我們的人都很驚慌，他們不明白發生什麼事。當局正徵召所有人，法律允許他們徵召任何人」。

另個法律諮詢服務團體「釋放」（Release）的負責人之一盧森柯（Dmitry Lutsenko）則說，「躲避徵兵的最佳方法是立刻離開俄羅斯」，次佳的選項則是躲藏，「避免簽署徵召令…避開軍事辦公室。根據法律，拒絕徵召的處罰是小額罰金，但我還沒聽過有誰因此遭到罰款。」

社群媒體上也可以找到躲避徵召的教戰守則、申請醫療豁免或成為良心拒服兵役者的表格，以及表格填寫方式說明。

俄羅斯人權律師契科夫（Pavel Chikov）3日表示，他和他的團隊已舉辦過相關諮詢網路研討會，有一萬名企業員工參與。他在社群平台Telegram的追隨者過去2週增加了2倍多，達到46萬6000人。

事實上，在俄羅斯，動員令的執行過程一直都很混亂。當局宣稱徵召對象僅限於具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡似乎都視而不見。

蒲亭上週首度公開承認，「局部動員」並不順利，並指示改正「所有錯誤」。他說，「這次動員過程中，許多問題接踵而至，所有錯誤必須修正，防止未來重蹈覆轍…舉例來說，我想到有許多孩子的父親，或者患有慢性病的人，或是那些早已過了役齡的人」。

俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）3日表示，在半數新徵召的人員因不符合徵兵標準而被送回家後，區內的軍事委員已遭革職。（譯者：施施/核稿：張正芊）1111004