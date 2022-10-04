澤倫斯基簽法令 確認烏克蘭不與蒲亭談判

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圖為3日烏克蘭軍人在烏克蘭頓涅茨克地區乘坐裝甲車。（路透社）

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天簽署一項法令，正式宣布烏克蘭「不可能」與克里姆林宮當前領導人蒲亭談判，但仍保留與俄羅斯新總統談判的可能性。

路透社報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）日前宣布併吞在烏克蘭占領的4個區域，基輔政府和西方國家形容這是一場非法鬧劇。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月30日表示，蒲亭「不懂何謂尊嚴和誠實，因此，我們準備好與俄國對話，但是跟另外一位俄羅斯總統對話」。他今天簽署的法令為當日說法定案。

烏克蘭部隊已在烏國南部突破俄羅斯防線，並在東部擴大快速進攻，奪回2月俄軍入侵後被併吞的區域。

本週將滿70歲的蒲亭主導俄國政壇超過20年，依據他主持的憲法改革，蒲亭還能連任兩次，可能繼續掌權至2036年。

與此同時，俄羅斯聯邦院（上院）在今天會議中一致通過提案，將烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州併入領土。國會國家院（下院）昨天已在類似表決中通過此案。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，蒲亭「很可能」在今天簽署法律，將上述4地併入俄國。

蒲亭已暗示可能在對烏克蘭的戰爭中使用核子武器，他日前表示，會考慮使用「一切可用手段」來捍衛自己的國家。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，雖然俄國揚言訴諸核武的說法必須被認真看待，國際社會已明確表示不會被嚇倒。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天則在訪問烏克蘭鄰國波蘭南部的札莫希奇市（Zamosc）時說，英國將延長在波蘭部署防空系統，以確保波蘭能安全地持續提供烏克蘭後勤支援。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111004