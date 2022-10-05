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IAEA署長將赴俄烏 續推札波羅熱核電廠安全區

2022/10/5 14:02
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（中央社維也納4日綜合外電報導）國際原子能總署今天表示，署長葛羅西本週將赴烏克蘭基輔及俄羅斯莫斯科。烏克蘭札波羅熱核電廠廠長被俄方拘留後已獲釋，將不再任廠長一職，但葛羅西說，電廠安全無虞。

法新社報導，國際原子能總署（IAEA）在聲明中表示，葛羅西（Rafael Grossi）會持續為了在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍成立核子安全暨保護區進行磋商。這座核電廠目前正被俄方占領。

札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）先前被俄國巡邏隊拘留兩天，10月3日才獲釋。原子能總署表示，他不會在電廠繼續履行職務，目前也不知道由誰擔任廠長一職。

但葛羅西在前往亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）途中說，札波羅熱核電廠的安全「一點風險都沒有」。

原子能總署一直努力推動烏克蘭與俄羅斯同意在札波羅熱核電廠周圍劃設安全區，以避免任何核子意外事故。葛羅西9月曾說，他希望能獲得軍事行動不會影響核電廠正常運作的承諾。

俄烏數月來互相指責對方砲轟札波羅熱核電廠周圍，各界則擔心這座歐洲最大核電廠發生核災難。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1111005

葛羅西
俄逮札波羅熱核電廠長 國際原子能總署署長籲放人 俄軍前線接連遭擊退 烏克蘭需3490億美元重建
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