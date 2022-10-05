季辛吉：俄羅斯戰事失利 中國會調整與美關係

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（中央社台北5日電）港媒南華早報報導，中俄「上不封頂」的夥伴關係中，中國所獲遠不如預期，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）最新推斷：隨著俄羅斯戰事失利，中共20大之後，中國將適度往美國傾斜。

據報導，季辛吉3日在紐約的亞洲協會活動上表示，「（中共總書記）習近平給了（俄羅斯總統）蒲亭一張空白支票」，「他一定是認為（俄羅斯的）侵略會取得勝利。他迫切需要重新調整」。

報導說，中美的緊張關係最早能在11月的印尼20國集團（G20）峰會見到緩和，屆時習近平和美國總統拜登預料將會見面。

季辛吉認為，習近平幾乎預期蒲亭在2月24日發動俄軍入侵烏克蘭將取得勝利，但戰事暴露出俄軍深層弱點；習近平現在想避免西方陣營群起對抗俄羅斯的情況發生在中國身上，這有可能在中國國內引起質疑。

不過，季辛吉也說，即使中美關係有所緩和，中國也不可能放慢強軍的腳步。

他說，強化國力沒有替代品，也不能以要求一方縮減軍事能力作為雙方對話的條件。

季辛吉今年99歲，1970年代在美國時任總統尼克森和福特的政府中任職，是中美關係破冰的重要人物。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111005