更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

蒲亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里[影]

2022/10/7 14:53（10/7 15:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏軍正迅速收復更多領土，尤其是在南部地區。圖為6日烏克蘭東南部札波羅熱州一處民宅因受俄軍砲擊嚴重毀損。（路透社）
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏軍正迅速收復更多領土，尤其是在南部地區。圖為6日烏克蘭東南部札波羅熱州一處民宅因受俄軍砲擊嚴重毀損。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏軍正迅速收復更多領土，尤其是在南部地區。在俄羅斯總統蒲亭生日前夕，俄軍將領因戰爭失利，罕見地面臨公眾撻伐。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）本月7日過70歲生日。澤倫斯基今天在影片談話中表示，烏克蘭部隊光是本月就已收復南部赫松州（Kherson）超過500平方公里領土，以及數十處村落。

澤倫斯基表示：「在烏東地區也有捷報。我們總有一天也會報告在（烏克蘭東南部）札波羅熱州（Zaporizhzhia）、在那些仍被占領者控制的地區取得勝利。」

路透社目前無法獨立確認戰況消息。

烏克蘭自上月初發動反攻以來，已奪回數千平方公里領土，俄國的侵略行動開始瓦解。數以千計俄軍在前線潰敗後撤退，首先是在烏克蘭東北部，而在南部的俄軍從本週也開始撤退。

即便是忠誠的國家電視台主持人也開始出現不滿情緒，俄國最知名的脫口秀主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）在他的直播頻道上表示：「請跟我解釋一下，參謀總長現在還有哪些天才想法？」

他說：「你認為時間站在我們這邊嗎？他們（烏克蘭人）大幅增加了他們的武器數量…請問你在那段時間裡做了什麼？」（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111007

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
傳烏軍挺進盧甘斯克 蒲亭稱吞併局勢將穩定俄批澤倫斯基籲先發制人防核武威脅 烏克蘭澄清拜登與澤倫斯基通話 再供6.25億美元軍援俄軍前線失利 兼併區官員批俄防長該自盡
澤倫斯基
CNN：烏軍挺進盧甘斯克 俄烏戰爭爆發來首見西葡聯手申辦2030世足 烏克蘭爭取3國合辦
蒲亭
拜登：核子末日決戰風險再現 冷戰以來首見國際原能署署長：札波羅熱核電廠當然屬於烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄批澤倫斯基籲先發制人防核武威脅 烏克蘭澄清