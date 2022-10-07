俄軍前線失利 兼併區官員批俄防長該自盡

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯兼併烏克蘭赫松州後任命的副州長今天建議，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）應為戰爭失利恥辱自盡；這是開戰以來俄國內部罕見公開羞辱軍方高層。

路透社報導，俄烏戰爭至今已經持續7個多月，俄國最基本的戰爭目標仍未實現，近幾個月還遭遇一系列戰場失利，迫使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下達局部動員。

莫斯科任命的赫松州（Kherson）副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）在一段4分鐘的影片裡公開抨擊俄國的「將領和部長」不了解前線問題。

45歲的斯特雷穆索夫說：「誠如許多人所言：若是個任由這般事態發展的國防部長，作為一個官，該當自盡。但你們也知道，『官』這個字對許多人來難以理解。」

這種在俄國體制內如此對蒲亭的軍方高層公開侮辱和譴責，過去極為罕見，但俄軍戰場節節失利，導致蒲亭的一些盟友按捺不住，痛斥高級將領。

車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）和俄國傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）就奚落俄軍將領，稱軍隊裡充斥裙帶關係，應拔階高級軍官讓他們赤腳上前線贖罪。

2012年擔任國防部長的蕭依古（Sergei Shoigu）是蒲亭最親密盟友之一，關係密切到兩人經常一起在蕭依古的家鄉圖瓦（Tuva）的森林和山區度假。

俄羅斯國防部未就相關報導置評。

許多俄國民族主義者一再批評蕭依古和手下高階將領，從計畫不周、後勤環節薄弱到戰術徹底過時，以及儘管在蒲亭大力投資下仍輸掉的資訊戰。

就在上週，兩名退役將軍、現為蒲亭所屬執政「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）的國會議員也加入批評行列，指責國防部腐敗、不誠實。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111007