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俄批澤倫斯基籲先發制人防核武威脅 烏克蘭澄清

2022/10/7 11:15
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）報導，對於烏克蘭總統澤倫斯基建議北大西洋公約組織（NATO）發起預防性打擊，以排除俄羅斯動用核武的可能性，俄國克里姆林宮今天表示譴責。

不過澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室隨後澄清，部分媒體不當引述澤倫斯基有關對俄國「先發制人打擊」的說法，並說澤倫斯基不是在呼籲北約「先發制人」動用核武打擊俄國。

路透社報導，澤倫斯基在與澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的一場討論中表示，他相信預防性打擊對於阻止一切核武使用有其必要，但並未進一步說明他指的是何種類型的打擊，也沒提到任何核打擊的必要性。

他在一段線上影片的評論中表示：「北約該做什麼，才能杜絕俄國使用核武？」

「重要的是，我再次呼籲國際社會…預防性打擊才能讓（俄國）知道，如果他們動用（核武）會發生什麼後果。」

俄新社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的言論：「這樣的聲明不過是在呼籲發動另一場不可預測且後果可怕的世界大戰。」

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統府發言人尼基佛洛夫（Serhii Nykyforov）隨後在臉書聲明說：「總統（澤倫斯基）是在談論2月24日之前那段時間。當時，有必要採取預防性措施來防止俄羅斯發動戰爭。在此提醒大家，當時討論的唯一措施是先發制人的制裁。」（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111007

澤倫斯基
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培斯科夫
報導稱70萬俄人躲動員令出逃 克里姆林宮駁斥 兼併烏克蘭土地一再失守 克宮矢言「收復」
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