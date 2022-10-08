美台推藍色經濟計畫 助太平洋島國女性經濟賦權

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）美國國務院今天宣布與台灣啟動「藍色經濟計畫」，計畫為期3年，未來將在台灣太平洋友邦帛琉、諾魯、吐瓦魯及馬紹爾群島促進當地女性經濟賦權。

美國國務院今天晚間發布新聞稿，宣布美台將在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下，啟動「透過藍色經濟打造經濟包容性計畫」（Building Economic Inclusion via the Blue Economy），簡稱藍色經濟計畫（BELUU）。

國務院表示，這項計畫為期3年，由美台雙方共同資助，主旨為透過更緊密連結的商業環境，強化女性發展能力，藉此展現包容性發展、女性經濟賦權，以及促進全民參與之民主價值的益處。

國務院指出，計畫將著重於藍色與綠色經濟，致力提高帛琉、諾魯、吐瓦魯及馬紹爾群島等國女性創業家市場參與；另外，也會與由女性領導的公民社會組織合作，解決島國婦女在市場參與、經濟中斷上碰到的障礙。

為因應日益惡化的氣候變遷影響，包括氣旋、乾旱、海平面上升及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對婦女和女童不成比例的影響，國務院說，計畫也將透過與郊區、少數民族及LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒及雙性人）多元性別者協商，優先推動平權。

根據國務院估計，計畫預計能協助超過5萬6000名女性、年輕創業家和社群成員。（編輯：郭中翰）1111008