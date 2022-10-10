德國下薩克森邦選舉 總理蕭茲執政聯盟憂喜參半

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德國下薩克森邦9日舉行邦議會選舉，投票結果對德國總理蕭茲領導的全國執政聯盟來說可謂憂喜參半。（路透社）

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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國下薩克森邦昨天舉行邦議會選舉，投票結果對德國總理蕭茲領導的全國執政聯盟來說可謂憂喜參半。蕭茲的社會民主黨贏得明顯勝利，但自由民主黨甚至未達到進入議會的5%門檻。

路透社報導，儘管社會民主黨（SPD，社民黨）獲得選民支持，但一些專家稱，在聯邦政府力圖避免能源短缺和烏克蘭戰爭進一步惡化的重要時刻，聯盟夥伴慘敗可能破壞蕭茲（Olaf Scholz）政府的穩定。

下薩克森邦另一個明顯贏家是極右翼德國另類選擇黨（AfD），反映這個歐洲最大經濟體的生活成本危機讓民眾感到挫折，以致AfD在全國各地的支持率出現更廣泛上揚。

總體而言，這次地方選舉作為全國民情的一個衡量指標，對蕭茲所領導、由社會民主黨、綠黨和自由民主黨（FDP，自民黨）組成的「紅綠燈」聯邦聯合政府發出憂喜參半的訊息。

自民黨是個親商的政黨，在意識形態上與中左翼社民黨和綠黨從來就格格不入，該黨指下薩克森邦的選舉結果是一次「重擊」，並把部分原因歸咎於該黨加入全國執政團隊。

擔任德國財政部長的自民黨領袖林德納（Christian Lindner）表示：「許多我們的支持者感到被這個執政聯盟所疏遠。」

下薩克森邦漢諾威大學（University of Hanover）政治學教授科克（Philipp Koeker）表示，這次選舉結果有可能在聯邦層面上動搖蕭茲的聯盟。

科克說：「自民黨現在不大可能再支持任何不符合該黨黨綱的政策，甚至可能導致聯盟夥伴去尋求反對黨的支持。」

初步開票結果顯示，雖然與2017年下薩克森邦選舉相比，社民黨得票率下降了3.5個百分點，但仍贏得33.4%選票。擁有800萬人口的下薩克森邦是經濟強大的「搖擺邦」，也是福斯汽車（Volkswagen）總部所在地。

自民黨得票率僅4.7%，未能達到進入邦議會的5%門檻，AfD得票有望倍增，達到10.9%。

綠黨的聯邦部會首長們目前在德國最受歡迎，也反映在下薩克森邦這次投票。德國第二電視台（ZDF）的出口民調顯示，綠黨拿下14.5%選票，較2017年高出5.8個百分點。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111010