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西班牙「狗」拉松 5000毛孩陪飼主路跑

2022/10/10 21:15（10/10 22:11 更新）
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西班牙「狗」拉松公益路跑（Perrotón）9日在馬德里的哥倫布廣場（Plaza de Colon）舉行，吸引逾5000組毛孩和飼主結伴參與。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
西班牙「狗」拉松公益路跑（Perrotón）9日在馬德里的哥倫布廣場（Plaza de Colon）舉行，吸引逾5000組毛孩和飼主結伴參與。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
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（中央社記者胡家綺馬德里10日專電）西班牙昨天上午在馬德里市中心舉行第11屆狗拉松公益路跑活動，逾5000組毛孩和飼主結伴參與。西班牙蘇菲亞王后擔任這屆活動榮譽主席，呼籲以領養代替購買、不棄養寵物。

西班牙第11屆狗拉松公益路跑於9日上午10時30分在馬德里的哥倫布廣場（Plaza de Colón）開跑，在熱鬧的音樂聲和狗吠聲中，超過5000組毛小孩和狗主人參與盛會，沿著著名的卡斯特蘭納大道（Paseo de la Castellana）或跑、或走4公里完賽。

活動名稱「狗」拉松（Perrotón），是由西班牙語的狗（Perro）和馬拉松（Maratón）組合而成。活動目的在於呼籲大眾，以領養代替購買，向寵物飼主宣導飼養責任，打擊棄養寵物和虐待動物的不法行為。

參賽的飼主不分男女老少，賽道上有媽媽一手推嬰兒車、一手牽毛孩跑步，有家庭全家大小一起出動，有人用推車推著年邁走不動的寵物前行，也有狗主人高舉已過世的狗兒照片邊哭邊跑，感動了現場觀賽的民眾。

開賽時天空本來烏雲密布，隨著賽程進行，陽光開展、氣溫升高。許多民眾前來觀賽，熱情地為抵達終點的參賽人、狗歡呼。不少完賽的狗兒在返回哥倫布廣場時氣喘吁吁，忍不住跳進廣場上的噴泉戲水沖涼，主人們也開心地在一旁拍照留念。

今年58歲的皮勒（Pilar）告訴中央社記者，這是她第四次參加狗拉松路跑，希望能藉此幫助更多流浪動物庇護所，鼓勵更多人以領養代替購買、不要虐待動物。她說，跟毛孩一起路跑，真的很好玩。

28歲的瑪麗亞（Maria）是第一次參加狗拉松路跑，當記者到她的狗兒是否喜歡這項活動時，她高聲回答，牠非常非常喜歡，這是獨一無二的體驗。

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狗拉松公益路跑由名媛波托（Alejandra Botto）所創辦，過往10屆累積逾3萬8000組毛孩和飼主參與。30%的報名費用收入交予狗拉松非營利組織，用於教育宣導活動外，也與西班牙獸醫醫院合作，提供經費不足的流浪動物庇護所，作為為狗貓進行節育的費用。

波托在活動上將今年的狗拉松榮譽獎，頒發給擔任榮譽主席的西班牙蘇菲亞王后（Reina Sofía），感謝她自2013年以來對於狗拉松公益路跑的支持。（編輯：黃自強）1111010

當日參賽的毛小孩和狗主人，在抵達終點前歡樂地進行最後衝刺。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
當日參賽的毛小孩和狗主人，在抵達終點前歡樂地進行最後衝刺。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
當日參賽的飼主不分男女老少，沿著馬德里著名的卡斯特蘭納大道（Paseo de la Castellana）或跑、或走4公里完賽。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
當日參賽的飼主不分男女老少，沿著馬德里著名的卡斯特蘭納大道（Paseo de la Castellana）或跑、或走4公里完賽。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
路跑現場可見不少狗主人，用推車推著年邁走不動的寵物參與盛事。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
路跑現場可見不少狗主人，用推車推著年邁走不動的寵物參與盛事。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
正午時天氣熱了起來，不少完賽的狗兒在返回哥倫布廣場（Plaza de Colon）時氣喘吁吁，忍不住跳進廣場上的噴泉戲水沖涼。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
正午時天氣熱了起來，不少完賽的狗兒在返回哥倫布廣場（Plaza de Colon）時氣喘吁吁，忍不住跳進廣場上的噴泉戲水沖涼。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月10日
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