歐盟報復 將尼加拉瓜代表列不受歡迎人物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）歐洲聯盟今天宣布將尼加拉瓜駐歐盟代表列為「不受歡迎人物」，以報復尼加拉瓜先前驅逐歐盟駐尼國大使穆什海特（Bettina Muscheidt）。

歐盟聲明表示：「這是對尼加拉瓜政府9月28日宣布歐盟駐尼加拉瓜大使為不受歡迎人物的對等回應。歐盟認為尼加拉瓜這項決定沒有根據。」

美國指稱尼加拉瓜人權急劇惡化，已有數十名政治反對者、學生和記者入獄；尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的左翼政府為此面臨外交壓力。

歐盟聲明說，歐盟重申維持對尼加拉瓜人民的承諾，繼續捍衛民主、法治和人權。

聲明還表示：「尼加拉瓜當前的政治危機，應該透過政府和反對派之間的真誠對話來解決。」

奧蒂嘉2021年底在大選中贏得連續第4個總統任期，歐盟和美國今年1月便加強對尼國制裁；西方國家稱呼那是一場「騙局」選舉。

歐盟制裁的對象包括一些被控破壞尼國民主與人權的人，例如奧蒂嘉的妻子兼副總統穆麗優（Rosario Murillo）和他的一個兒子。

穆什海特遭奧蒂嘉政府列為「不受歡迎人物」後，於10月初離開尼加拉瓜。

尼加拉瓜還禁止荷蘭駐中美洲大使畢倫（Christine Pirenne）入境，並在9月30日宣布與荷蘭斷交，稱荷蘭為「干預主義者」和「新殖民主義者」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1111011