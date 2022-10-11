美居中斡旋 以色列與黎巴嫩達成海上邊界協議

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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列總理拉皮德今天表示，以色列和黎巴嫩達成一項由美國所斡旋的協議，以解決雙方長期爭執的海上邊界問題，且有可能為近海天然氣大量生產開啟大門。

法新社報導，拉皮德（Yair Lapid）辦公室發布聲明稱，「以色列和黎巴嫩已達成解決海上爭端的歷史性協議」，並讚揚「這是一項強化以色列安全的歷史性成就」。

黎巴嫩總統府稍早曾表示，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）提出的協議最終文本「令黎巴嫩滿意」，並希望「劃分邊界協議能盡快宣布」。

以色列和黎巴嫩嚴格來說仍處於戰爭狀態，解決兩國邊界爭端的談判始於2020年，但一再面臨障礙。

上週，以色列表示打算拒絕黎巴嫩對霍克斯坦最終草案提出的修改意見，但談判最近幾天仍在繼續，最後達成雙方都能接受的最終協議。

拉皮德辦公室發布的聲明稱：「過去幾小時，以色列收到一份能滿足其安全、經濟和法律所有要求的協議草案。」

聲明說，總理將「召開安全內閣會議，隨後召開特別政府會議，協議經政府批准後，將提交給國會（Knesset）」。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111011