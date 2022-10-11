更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電暴跌36.5元創紀錄 單日市值蒸發9400億元
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

俄國續對烏克蘭西部報復攻擊 主要針對能源設施

2022/10/11 19:53（10/11 20:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭西部利維夫州（Lviv）官員今天表示，當地能源設施遭俄羅斯鎖定為目標攻擊。昨天俄軍開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。

法新社報導，利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）在社群平台Telegram發文說：「截至此刻，本州兩座能源設施已發生3次爆炸。」

利維夫州首府利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則說，市區遭到一次攻擊；並說，市內1/3地區斷電，有2個行政區斷水。

路透社報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天指控，俄軍蓄意攻擊能源設施以製造「平民無法承受的狀況」，已犯下戰爭罪。

庫列巴在推特發文說：「俄軍攻擊的主要目標是能源設施，他們昨天攻擊了許多目標，今天攻擊了相同以及新的目標。這都是事先精心計畫的戰爭罪行，目的在製造平民無法承受的狀況，而這是數月來俄軍存心採取的策略。」

俄方將先前克里米亞大橋爆炸歸咎於烏克蘭，昨天對烏克蘭各地大舉進行報復攻擊。烏克蘭指出，俄軍朝全烏各城市發射了80枚以上飛彈，包括首都基輔，特別是損毀了一些能源設施。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111011

庫列巴
俄羅斯推兼併公投 烏克蘭促歐盟祭經濟制裁 烏克蘭：莫斯科揚言動用核武讓人無法接受 基輔不會屈服
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀