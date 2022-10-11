白俄稱與俄組聯軍純屬防禦 法國警告可能加劇制裁

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白俄羅斯政府11日表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」。圖為6月俄羅斯總統蒲亭（左）在聖彼得堡會晤白俄羅斯總統魯卡申柯（右）。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）白俄羅斯政府今天表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」，意在捍衛邊界地區。法國政府則警告，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。

法新社報導，白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）在一份聲明中表示：「我們再次強調，這支區域聯合部隊（Regional Grouping of Forces）的任務純屬防禦性質。而目前展開的所有活動，都是為了對我們邊界附近的行動做出充分回應。」

白俄強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）本週稍早時曾宣布兩國將共同部署武力，但未闡明部署地點。

白俄曾是蘇聯成員國，現與俄羅斯合作密切，而魯卡申柯本身是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友。

這項部署引發外界擔憂白俄部隊可能加入俄軍的侵烏行動。俄軍意圖奪取和控制烏東領土，但在戰事上頻頻受挫。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）今天則告訴國內電台，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111011