更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300
首頁 / 國際

白俄稱與俄組聯軍純屬防禦 法國警告可能加劇制裁

2022/10/11 20:35（10/11 20:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
白俄羅斯政府11日表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」。圖為6月俄羅斯總統蒲亭（左）在聖彼得堡會晤白俄羅斯總統魯卡申柯（右）。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
白俄羅斯政府11日表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」。圖為6月俄羅斯總統蒲亭（左）在聖彼得堡會晤白俄羅斯總統魯卡申柯（右）。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）白俄羅斯政府今天表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」，意在捍衛邊界地區。法國政府則警告，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。

法新社報導，白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）在一份聲明中表示：「我們再次強調，這支區域聯合部隊（Regional Grouping of Forces）的任務純屬防禦性質。而目前展開的所有活動，都是為了對我們邊界附近的行動做出充分回應。」

白俄強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）本週稍早時曾宣布兩國將共同部署武力，但未闡明部署地點。

白俄曾是蘇聯成員國，現與俄羅斯合作密切，而魯卡申柯本身是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友。

這項部署引發外界擔憂白俄部隊可能加入俄軍的侵烏行動。俄軍意圖奪取和控制烏東領土，但在戰事上頻頻受挫。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）今天則告訴國內電台，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111011

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
白俄總統控烏克蘭圖謀不軌 與俄軍聯手部署因應白俄羅斯與俄國組聯軍 專家：疑為分散烏克蘭兵力對抗強人魯卡申柯 白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基獲諾貝爾獎
魯卡申柯
聯合國：白俄羅斯人權惡化 近1300名政治犯被捕習近平會白俄總統 建立全天候全面戰略伙伴關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日產汽車將撤出俄羅斯 一歐元讓渡子公司持股