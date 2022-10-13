星鏈助烏克蘭恢復連線 馬斯克否認與蒲亭通話

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）烏克蘭副總理費多羅夫今天表示，SpaceX的星鏈服務幫助恢復烏克蘭關鍵地區的能源和通訊基礎設施。另外，SpaceX執行長馬斯克被控與蒲亭通話談停戰條件，但遭馬斯克否認。

路透社報導，費多羅夫（Mykhailo Fedorov）發推文說：「100多枚巡弋飛彈攻擊（烏克蘭）能源和通訊基礎設施。但在星鏈（Starlink）支援下，我們迅速恢復關鍵地區的連線。」

英國「金融時報」（Financial Times）今天援引烏克蘭士兵和官員的話報導，過去幾天中斷的一些星鏈網路設備已經重新連線，最近從俄羅斯佔領下奪回的烏克蘭領土關鍵通訊線路也已恢復。

美國太空探索科技公司（SpaceX）沒有立即回應路透社的置評請求。

今年2月，烏克蘭的網路因俄國入侵而中斷，SpaceX執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，烏克蘭可以使用星鏈衛星寬頻服務，且SpaceX正提供更多終端設備給烏克蘭。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克否認最近幾週曾與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）直接通話討論烏克蘭戰爭，以及提出結束衝突的「和平計畫」的說法。

美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）昨天接受CNN採訪時稱，馬斯克直接告訴布雷默，他上個月曾與蒲亭通話。

不過，馬斯克昨天發推文表示，他已經一年多沒有與蒲亭交談了。馬斯克寫道：「我只和蒲亭通過一次話，而且大約是在18個月前，談的主題是太空。」

布雷默最初拒絕進一步評論他與馬斯克的對話，但後來在推特上重申他的說法。布雷默寫道：「馬斯克告訴我，他曾與蒲亭和克里姆林宮直接針對烏克蘭問題談過。他還告訴我克里姆林宮的紅線在哪。」

馬斯克則簡潔有力地回應：「每個人都不應該相信布雷默。」

歐亞集團是針對新興和已開發經濟體做研究報告的政治風險研究顧問公司。布雷默說的話經常被主流媒體引用，他也經常參與包括世界經濟論壇（World Economic Forum）等國際組織。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111013