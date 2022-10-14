巴西總統大選民調不準 反壟斷機關要求調查

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西總統大選本月初首輪投票，民調與結果差距不小，經濟防禦行政委員會（Cade）主席麥塞多今天要求上級對選舉民意調查機構展開調查，指控它們的民調發生嚴重錯誤。

麥塞多（Alexandre Macedo）表示，投票結果顯示Datafolha、Ipec、Ipespe等不同民調機構對部分候選人的調查數據犯下的錯誤，比誤差幅度高出許多，可能違反競爭法、擾亂社會經濟秩序。

經濟防禦行政委員會是巴西的反壟斷機關，隸屬於司法部。

10月2日巴西總統選舉首輪投票，根據巴西高等選舉法院公布的結果，工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）獲得48.43%的有效選票，爭取連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）獲得43.2%，兩人差距5.23個百分點。

Datafolha在首輪投票前夕公布的調查顯示，魯拉獲得50%的投票意向，波索納洛36%；Ipec在同一天公布的調查也顯示，魯拉有51%的投票意向，波索納洛37%。2項調查的誤差幅度均為上下2個百分點。

麥塞多說，個別錯誤不太可能是巧合或僅是偶然發生的，更何況是使用已知且被認為安全的方法，民調機構不應該在調查和現實之間呈現出如此大的差異。

麥塞多還說，更奇怪且真正引起反壟斷機關注意的是，不僅一家民調機構犯錯，而是多家機構犯下集體錯誤，提出與現實分離的調查結果，且所有結果都指向同一個方向；Datafolha、Ipec和Ipespe關於魯拉和波索納洛的民調結果，兩人都差14個百分點。

Ipec在首輪投票後發布聲明，在一場國家兩極分化嚴重的選舉中，很難推估民意。

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Datafolha也發布聲明，民意調查不能被解讀為對投票結果的預測，而是捕捉選民在接受訪問時的投票意向，但民意如流水，意向相當不穩定，一夕之間會有變化。

巴西總統選舉第2輪投票將於10月30日舉行，根據Atlas、Quaest和Paraná Pesquisas三家民調機構公布的最新調查結果，魯拉依序獲得52.4%、54%和51.9%的投票意向；波索納洛獲得47.6%、46%和48.1%。（編輯：郭中翰）1111014