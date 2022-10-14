蒲亭煽動亞洲領袖反西方 蕭茲批俄展開十字軍東征

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（中央社阿斯塔納13日綜合外電報導）俄羅斯軍力衰弱之際，總統蒲亭今天對亞洲領袖致詞時高談他早已力倡的論調：莫斯科與西方對抗，目的在於打造更公平世界。德國總理蕭茲則形容，俄國對烏克蘭戰爭是對自由民主的「十字軍東征」。

路透社報導，隨著西方收緊對俄羅斯經濟制裁，蒲亭（Vladimir Putin）也調整論述重點，將打擊他口中所謂基輔「法西斯主義者」，轉變為對抗武裝烏克蘭的「西方國家集體」（collective West），他認為西方可能為擴張影響力而以俄羅斯為壑。

蒲亭說：「世界確實正朝多極在轉變。正在形成新權力中心的亞洲對此若非扮演關鍵角色，也會起關鍵作用。」

在哈薩克首都阿斯塔納的「亞洲相互協作與信任措施會議」（CICA，亞信會）第6次高峰會中，蒲亭將西方描繪成鐵了心阻礙世界其他地區發展、剝削窮國的新殖民主義勢力。

蒲亭表示，「猶如許多亞洲夥伴，我們也認為修正全球金融體系有其必要。全球金融體系數十年來已經讓自以為是的所謂『黃金10億人』（golden billion）重新調整所有資本流動和技術為己所用，大體上靠損人利己過活」。

路透社指出，亞信會成員國各懷鬼胎，但因俄羅斯目前難以進入西方巿場，同時也是石油、天然氣和其他商品買家的這些國家，對俄羅斯而言變得更具價值。

亞信會成員國包括視俄羅斯為前殖民霸主的數個中亞前蘇聯加盟共和國，以及已經從對西方和日本的緊密貿易關係中獲益的中國、印度及若干阿拉伯和東南亞國家。

在亞信會成員國中，哈薩克當局本月曾拒絕俄方所提驅逐烏克蘭大使的要求，並且指責莫斯科對「平等戰略合作夥伴」語氣不當。

「黃金10億人」這個詞於1990年代在俄羅斯政治論述中成為顯學，此一陰謀論假定西方國家剝削其他國家資源，尤其是俄羅斯的資源，讓其他國家繼續貧窮而且還對他們的人民洗腦。

這個理論也支持蒲亭公開宣稱的目標，也就是藉由跟美國為首陰謀集團唱反調，來恢復俄羅斯全球強權地位。

基輔和西方否認懷抱任何威脅或貶抑俄羅斯的意圖，強調因為烏克蘭遭到帝國主義侵略，只能以兵戎相見回敬。

蕭茲（Olaf Scholz）今天形容，俄羅斯在烏克蘭的戰爭是對抗自由民主的「十字軍東征」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111014