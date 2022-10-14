英國財政大臣夸騰下台 前外相韓特接任

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）就職不滿6週的英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）辭職後，首相辦公室今天表示，前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）已被指派為新任財政大臣。

路透社報導，韓特曾兩次競選執政的保守黨黨魁落敗，其中一次敗給前首相強生（Boris Johnson），第二次是與現任首相特拉斯（Liz Truss）和其他對手角逐黨魁時，於第一輪投票即出局。

一般認為，韓特屬於保守黨中間偏右派，曾支持特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接任首相。保守黨內許多人認為，他在工作上是值得信賴的人。

韓特先前也曾擔任過衛生大臣和文化大臣，如今成為英國4個月來第4位財政大臣。

首相辦公室並宣布，阿格（Edward Argar）已取代菲利普（Chris Philp），接任財政部首席次長，為財政部2號人物。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111014