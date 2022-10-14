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英國經濟陷危機 泰晤士報：財相夸騰將被撤換

2022/10/14 19:44（10/14 20:09 更新）
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英國泰晤士報14日報導，財政大臣夸騰將被撤換。（路透社）
英國泰晤士報14日報導，財政大臣夸騰將被撤換。（路透社）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國因為新財政政策陷入經濟危機，匯市及債市動盪。英國泰晤士報（The Times）今天報導，財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）將被撤換。

「泰晤士報」政治主編史溫福德（Steven Swinford）發推文表示：「我獲告知，在（首相）特拉斯（Liz Truss）準備取消迷你預算案之際，夸騰將被撤換。尚不清楚誰將取代他。」

特拉斯上月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。

近日有媒體報導臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整預算案。而夸騰已趕緊縮短本週在華盛頓的全球財長會議行程，匆匆返回英國。

對於泰晤士報的報導，英國財政部未予置評。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1111014

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