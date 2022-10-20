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誰能接替特拉斯出任英相？前財相蘇納克、前首相強生都被點名
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英相特拉斯宣布辭保守黨魁 上任僅6週成史上最短命首相[影]

2022/10/20 20:41（10/20 21:22 更新）
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英國首相特拉斯20日宣布辭去保守黨魁一職。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）就任僅6週的英國首相特拉斯

特拉斯小檔案

全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）

學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）

從政經歷：

  • 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
  • 2010年當選國會議員
  • 2012-2014年：教育部政務次官
  • 2014-2016年：環境大臣
  • 2016-2017年：司法大臣
  • 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
  • 2019-2021年：國際貿易大臣
  • 2021年-2022年：外交大臣
  • 2022年9月5日-2022年10月20日：首相

台灣相關重要發言：

2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。

「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。

2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。

2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。

2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。

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（Liz Truss）今天下午在唐寧街外宣布，她已經通知英王查爾斯三世，辭去保守黨魁一職，成為史上任期最短的英國首相。

英國首相強生（Boris Johnson）因醜聞纏身辭去黨魁職務後，47歲的特拉斯9月5日才在保守黨黨魁選舉中勝出，擊敗前財相蘇納克，成為繼「鐵娘子」佘契爾夫人、梅伊以來，英國史上第3位女性首相。

特拉斯上任前保證，將會採取果斷措施以解決英國的經濟問題，但她卻出現政策髮夾彎，導致最終黯然下台。

特拉斯的多年盟友、致力落實她競選政見的前財相夸騰（Kwasi Kwarteng）14日才被迫為「錯誤」的減稅計畫負責下台。短短不到一週，特拉斯也追隨夸騰的腳步。
特拉斯表示：「我承認，鑑於目前的情況，我無法履行我在當選保守黨黨魁時所承擔的任務。因此，我已與國王陛下交談，通知他我將辭去保守黨領袖的職務。」

她並表示，由國會議員選出下任領導人的選舉將「在下週內完成」。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1111020

影片來源：FRANCE 24 English
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