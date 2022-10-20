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英國首相特拉斯辭職 快速指南一次看

2022/10/20 23:26
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯（Liz Truss）上任僅6週即匆匆下台，英國廣播公司（BBC）為她的去職提供了一份「快速指南」（quick guide），讓平日不太關心政治的人迅速掌握來龍去脈。

●她是任職時間最短的英國首相特拉斯取代強生（Boris Johnson）擔任保守黨黨魁，並於9月6日成為首相，45天後辭職。之前的紀錄是1827年在任上去世的甘寧（George Canning）所創下的119天。

●她很快便陷入麻煩在特拉斯支持下，財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在她就任第3週公布450億英鎊減稅政策，他們稱之為「迷你預算」。但該政策被普遍認為造成了巨大經濟問題。儘管特拉斯堅稱這是「正確的做法」，但如今幾乎全遭到廢棄，夸騰也被她解僱。

●一些同黨國會議員開始公開批評她數十名保守黨人要求她下台，她的內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）也請辭。她不得不任命先前的對手夏普斯（Grant Shapps）和韓特（Jeremy Hunt）來填補其高層團隊的空缺。

●她說她無法兌現自己的承諾在唐寧街外的辭職演說中，特拉斯說：「我承認我無法完成保守黨推選我時所賦予我的任務。」

●她擊敗前財政大臣蘇納克成為首相只有保守黨國會議員和黨員才能投票選舉黨魁。蘇納克（Rishi Sunak）在國會議員投票中領先，但在最後投票時，逾8萬黨員選擇特拉斯而不是蘇納克，讓她成了贏家。

●誰將取代她還不得而知黨魁競賽將於下週展開。特拉斯將繼續擔任領導職務，直到繼任者出爐。

●她是英國女王伊麗莎白二世任命的最後一位首相女王在去世之前幾天，任命特拉斯擔任首相，她的領導職位是以10天的哀悼期開始。

●她曾經是一位經濟學家大學畢業後，特拉斯先後在荷蘭皇家殼牌集團（Shell）和大東電報（Cable and Wireless）工作，2000年與會計師歐萊瑞（Hugh O'Leary）結婚。他們有兩個女兒。一家人住在諾福克郡（Norfolk）的塞特福德（Thetford）。（譯者：楊明暐）1111020

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