英相特拉斯上任6週閃辭 每年可領逾400萬元津貼
（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯 (Liz Truss) 上任短短6週就宣布辭職，但仍有資格每年獲得最多11.5萬英鎊（約新台幣425萬）津貼，而且是領終身，由納稅人埋單。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年-2022年：外交大臣
- 2022年9月5日-2022年10月20日：首相
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
然而，這引來特拉斯部分政敵的奚落，他們認為特拉斯該為英國政治和經濟動盪負責，因此要求她不得領取這項津貼。
自由民主黨（Liberal Democrats）的賈丁（Christine Jardine）在聲明中說：「根本不該允許她像前幾位卸任首相一樣，終身每年都可獲得11.5萬英鎊，先前幾位全都擔任首相超過2年。」
賈丁表示：「特拉斯留下一場經濟災難，保守黨（Conservative Party）正讓納稅人為此埋單。」
昔日英國首相佘契爾（Margaret Thatcher）辭職後，繼任首相梅傑（John Major）在1991年推出這項津貼計畫，此後這筆錢一直是標準支出。特拉斯若接受，將成為第6位獲得這項終身津貼的前英相。
根據英國內閣辦公室最新資料，兩位前首相梅傑和布萊爾（Tony Blair）都持續領取每年最高11.5萬英鎊。前首相強生（Boris Johnson）今年7月辭職後也有資格領取津貼，但金額並未公開。
不過，這筆津貼仍有一些規定。根據內閣辦公室公布的指導方針，這筆款項目的不是為前首相的私人生活提供資金，而且在擔任英國主要在野黨黨魁期間也無法領取。
如果保守黨在英國下次大選中失利、成為主要在野黨，特拉斯仍有資格領取津貼，因為她即將卸任黨魁。此外，如果特拉斯接受任何其他公職，津貼標準也須經檢討。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111021
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