英國保守黨魁提名啟動 新首相最快24日揭曉

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國保守黨表示，新黨魁參選人提名流程今天晚間開始、24日結束；若屆時僅一位有意角逐黨魁大位者達獲100位黨籍國會議員支持的門檻，此人將自動成為英國新一任首相。

這意味英國民眾最快24日就能迎來新首相（執政黨黨魁即首相）。負責黨魁選舉事務的保守黨團「1922委員會」（1922 Committee）晚間發布選舉流程與規則。與7月因應前首相強生（Boris Johnson）下台而舉行的黨魁選舉相較，此次時程由數週縮減至最短不到一週，且黨員的參與程度大幅降低。

根據新規則，有意爭取黨魁一職的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，提名方式為簽名或透過電子郵件致函1922委員會。

由於保守黨國會議員總計357人，這意味最多只會有3人角逐黨魁。

1922委員會表示，黨魁提名將於24日下午2時截止，預計隨後於當天下午3時30分至5時30分舉行黨籍國會議員投票，結果將於晚間6時揭曉。若至當天下午2時止僅有一人達100人提名門檻，則此人將自動成為黨魁。

若達100人提名門檻的黨魁候選人為3人，則黨籍國會議員將經投票淘汰得票數最低的候選人，並交由黨員在最後兩位候選人之中選出黨魁。若達100人提名門檻的黨魁候選人為2人，則國會議員24日晚間可再投票一次，以利黨員瞭解哪位候選人獲較多國會議員支持。

1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）指出，若出現唯一候選人自動成為黨魁的情況，則黨員不需投票，否則黨員投票將在25日展開、28日上午11時結束，選舉結果將在28日稍晚公布。

布雷迪強調，黨魁選舉必須於28日結束，以趕上31日財相在國會宣布中期財政計畫。

黨員投票將以網路進行為主。保守黨屆時將舉行至少一場政見發表會。

在今年夏天的黨魁選舉，有3名候選人在黨籍國會議員投票階段的得票數曾超過100票：前財相蘇納克（Rishi Sunak）、今天宣布辭去黨魁的特拉斯（Liz Truss）、前防相摩丹特（Penny Mordaunt）。當時的競選門檻是獲20位國會議員提名支持。

根據民意調查結果與賭盤預測，蘇納克、摩丹特及強生都是黨魁熱門人選。（編輯：楊昭彥）1111021