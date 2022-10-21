保守黨魁選舉流程將擬定 最熱門人選強生、蘇納克

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國首相特拉斯今天辭去執政黨保守黨黨魁一職，負責黨魁選舉事務的黨團「1922委員會」預計晚間擬定選舉流程。有民調顯示，在一般黨員之間，前首相強生的支持度最高。

從保守黨國會議員的發言、民意調查結果判斷，目前強生（Boris Johnson）及前財相蘇納克（Rishi Sunak）是新黨魁兩大熱門人選。

強生今年7月因為「派對門」等醜聞遭逼宮下台，而時任財相蘇納克請辭正是引發多名官員在短短兩天內接連掛冠求去、讓強生下台壓力倍增的關鍵。

在隨後展開的黨魁選舉，蘇納克於國會議員投票階段大幅領先特拉斯（Liz Truss），但後來在黨員投票階段落敗。

在一般黨員之間，強生始終擁有穩定人氣，部分黨員至今無法諒解黨籍國會議員和官員對強生逼宮。

特拉斯與強生支持者的重疊性較蘇納克與強生的高；什麼樣的人選勝出對保守黨團結贏得下一次大選較有利，還有如何在依循黨章讓黨員參與投票及儘速推出新黨魁以縮短「黨內互打」陣痛期之間取得平衡，都是影響「1922委員會」（1922 Committee）決策的重要因素。

特拉斯在辭職演說提到，「1922委員會」已與她取得共識，黨魁選舉需在下週完成。

根據民意與市場調查公司「輿觀」（YouGov）18日發布、取樣530名保守黨一般黨員的民調結果，55%受訪者認為特拉斯應請辭，至於誰是接替她的理想人選，排名第1至第3依序是強生（32%）、蘇納克（23%）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace，10%）。

關於該如何選出新黨魁，60%受訪黨員支持由國會議員經共識決推出一名可直接當選的候選人；50%反對重覆先前的流程，也就是由國會議員經一輪輪投票篩選出最後兩名候選人，再交由一般黨員投票決定。

YouGov分析，這樣的民調結果反映保守黨員對短期內再次舉行大型黨魁選舉有疑慮、擔心影響大眾觀感。

根據YouGov於18日發布的另一份民調，46%英國民眾對國內政治經濟情勢感到「非常難堪」，31%則認為「挺難堪的」。（編輯：陳彥鈞）1111021