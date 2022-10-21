施政處處碰壁 特拉斯唐寧街歲月如惡夢一場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯上任45天即狼狽宣布下台，事實上她9月初就任時並未享受多久的政治蜜月期，便馬上歷經「重重劫難」，任內一片混亂，成為她變成史上任期最短英相的致命傷。

扣除女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後10天的哀悼期，特拉斯（Liz Truss）只有1週的新任首相「蜜月期」，此後她的政治計畫引發內爆，導致財政和內政大臣先後下台。

英國「經濟學人」（The Economist）上週評論，「這個保鮮期，只有生菜堪比擬」。

特拉斯9月6日成為首相，45天後辭職。之前的紀錄是1827年在任上去世的甘寧（George Canning）所創下的119天。

●9月5日

時任外交大臣的特拉斯以8萬1326票的票數，在黨內決選中擊敗拿下6萬399票的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），成為保守黨黨魁。

儘管只有不到0.2%選民和黨內少數議員的支持，特拉斯仍當選為國會最大黨新黨魁。隔天，她獲已故女王伊麗莎白二世正式任命為首相。

特拉斯任命志同道合的夸騰（Kwasi Kwarteng）出任財政大臣。

●9月8日

為應對俄羅斯入侵烏克蘭，特拉斯公布一項成本高昂的家庭能源帳單上限計畫。

不過，這項重要政策因女王駕崩而遭到忽視。為哀悼女王，所有政府事務暫停運作10天。

●9月23日

夸騰宣布一項「迷你預算案」，其中詳細說明能源帳單上限計畫相關預算：未來6個月的總成本為600億英鎊（約新台幣2兆1600億元）。

然而，法案並未列出籌措資金的具體措施。相反地，夸騰宣布大幅舉債以支付全面減稅（包括高收入者）計畫，並取消銀行家分紅上限。

這項政策公布後隨即引來猛烈政治抨擊，英鎊兌美元匯率更一度貶至平價。

9月25日周日，夸騰矢言將進行「更多」減稅措施，隔日市場開市後，英鎊再度貶至新低。

英國媒體開始報導夸騰和特拉斯之間的緊張關係，以及內閣成員等保守黨議員的極度不安。

●9月28日

由於債市動盪，導致英國退休基金陷入危機，英國央行英格蘭銀行展開為期2週的購買英國長天期債券計畫，初步上限設定為650億英鎊，以「恢復有秩序的市場狀況」。

●9月29日

全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）公布的民調顯示，保守黨支持率已落後工黨達33個百分點。這是工黨自前首相布萊爾（Tony Blair）1990年代末葉的全盛時期之後，再次取得如此大幅度的領先。

其他民調也顯示，保守黨將在大選遭擊潰。

●10月3日

夸騰和特拉斯被迫做出令他們灰頭土臉的政策大轉彎，在匆忙的深夜會談後宣布取消調降所得稅最高45%稅率的計畫。

10月5日，特拉斯在年度黨大會演說中矢言追求「（經濟）成長、成長、成長」，但仍未能安撫黨內反對者和惶恐不安的市場。

英國政府債券殖利率持續上揚；抵押貸款利率飆升也給英國家庭帶來更多痛苦。

●10月10日

夸騰透露，他將在10月31日（萬聖節當天）提前發布中期財政計畫以及獨立預算預測，而非按原定計畫於11月下旬發布。這又是一項政策大轉彎。

不過，到了10月12日，儘管特拉斯矢言其餘的減稅措施不會再有大轉彎，但仍排除任何削減公共支出的可能性，這加深民眾認為政府陷入混亂的觀感。

●10月14日

由於市場依然動盪不安，特拉斯承受的壓力也越來越大，夸騰在擔任財相僅38天後就遭到撤換。特拉斯隨後任命前外相韓特（Jeremy Hunt）接任財政大臣。

●10月19日

在被右翼小報「太陽報」（The Sun）形容為「異常混亂的一天」裡，強硬派內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因移民問題與特拉斯和韓特發生爭執後辭職，並稱自己「深切憂慮」政府的狀況。

在國會，針對禁止水力壓裂（fracking，一種有爭議的化石燃料鑽探方法）開採油氣的表決陷入混亂，因為保守黨議員被要求投票支持政府，但他們普遍反對上述政策。

特拉斯贏得了表決，但許多議員仍堅持反抗，他們還告訴媒體記者，這將是終結特拉斯首相任期的「最後一根稻草」。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1111021