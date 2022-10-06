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惠譽調降英國信評展望 由穩定降至負向

2022/10/6 11:41
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）信評機構惠譽（Fitch）今天調降英國債信評等展望，從「穩定」降至「負向」。英國9月23日公布大規模減稅計畫後，惠譽的競爭對手標準普爾數天前也調降英國信評展望。

惠譽表示：「英國宣布規模龐大且沒有資金支持的財政計畫，是新政府經濟成長計畫的一環，可能導致中期財政赤字大幅增加。」

惠譽將英國主權債信用評等維持在「AA-」，比標準普爾（Standard & Poor）給出的評等低一級。

英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）9月23日發聲明宣布450億英鎊（約新台幣1兆6519億元）的無資金支持減稅措施，以及目的在促進經濟成長的大規模能源補貼等措施，但金融市場卻對這筆額外感到擔憂。

英鎊兌美元跌至歷史新低，一些英國政府債券出現數十年來最大跌幅，迫使英國央行英格蘭銀行出手穩定市場。

惠譽表示，英國政府缺乏獨立的預算預測，且財政計畫明顯與央行抗通膨策略相互衝突，「對金融市場信心和政策架構可信度產生負面影響，而政策架構是長期評等的關鍵所在」。

夸騰3日改口說，他不會繼續實施一部分的減稅措施，也就是不會為前1%富人降低所得稅。財政部先前估計對高收入者減稅的計畫，僅占整體價值450億英鎊減稅額中的20億英鎊。

惠譽表示，這不足以改變惠譽更廣泛的評估。

惠譽預測，英國廣義財政赤字將占國內生產毛額（GDP）的7.8%，2023年將達8.8%，而2024年，廣義政府債務的GDP占比將升至109%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111006

夸騰
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