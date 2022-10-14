對烏克蘭態度似軟化 蒲亭：俄國沒有擴大動員計畫

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（中央社哈薩克阿斯塔納14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天聲稱，他「目前」沒有對烏克蘭展開更多「大規模」攻擊的計畫，俄國政府的目標並非「摧毀」烏克蘭，而且俄方也沒有擴大動員的計畫。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在哈薩克舉行的一場峰會後告訴記者，目前沒有必要展開大規模攻擊，因為大部分指定目標都已擊中，俄方未設定摧毀烏克蘭的任務。

蒲亭還宣稱，俄羅斯政府沒有擴大動員後備軍人以支持烏克蘭戰事的計畫，大約在兩週內，所有動員行動就會結束。他還說，自己不後悔對烏克蘭發起軍事行動。

此外，蒲亭也表示，他不認為有與美國總統拜登談話的必要性。他指稱：「我們應該問他，他是否準備好要與我舉行這樣的會談。老實說，我沒有看見必要性。」

蒲亭也承認，俄羅斯的前蘇聯時期盟友們「擔憂」烏克蘭衝突。但他也聲稱，這不會影響這些盟邦與俄國政府的關係。

今天稍早時，俄國政府已下令要在2023年7月前完成修復克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge）的工作。（譯者：陳正健）1111014