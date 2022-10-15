西方國家制訂應對方案 以防俄在烏克蘭動用核武

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）西方官員正在幕後「審慎規劃」，以防俄羅斯一旦在烏克蘭或附近引爆核彈，避免讓西方國家出現混亂和恐慌。

英國「衛報」（The Guardian）報導，儘管核危機被認為極不可能發生，但知情人士表示，世界各國官員因擔心核升級，正在重新檢視提供民眾緊急支援和保障的計畫。

一名官員今天被問到，是否會因為擔心核升級而備有方案，以防止一旦核事件發生會引發恐慌性購買或民眾集體逃難，他在簡報中揭露了上述的思維。

這名不願透露姓名的西方官員表示，各國政府正在「對一系列可能的情況進行審慎規劃」，他們也強調俄國在戰爭中使用核武的任何行為都令人深惡痛絕。

冷戰時期西方國家會對人民教育宣導，學校甚至會進行演習，教導民眾應對核彈攻擊，包括1950年代美國的臥倒並掩護（duck and cover）演練、1970年代後期英國的保護和生存（Protect and Survive）以及1960年代初西德的「每個人都有機會」。

這些宣導活動受到相當多批評和惡搞，因為它們宣稱這樣照做就有可能在一場全面核衝突中存活下來。在這種情況下，重點應該是防止民眾對不受控制的核升級可能導致主要城市成為攻擊目標感到恐慌。

核裁軍運動（Campaign for Nuclear Disarmament）秘書長哈德遜（Kate Hudson）說：「『審慎規劃』的說詞讓人想起英國政府在冷戰時期的保護和生存運動，這被核裁軍運動嚴厲譴責給人錯誤的印象，即透過粉刷窗戶和其他無關緊要的東西，就可以躲過核攻擊。」

由於俄國自9月以來在戰爭中遭烏克蘭反攻，俄國總統蒲亭 (Vladimir Putin) 上個月也發出核威脅，表示他將使用「一切能動用的手段」保衛俄國領土。

這名西方官員表示，俄國總統針對使用核武的發言「非常不負責任」，沒有其他國家在談論核武。 他繼續說：「我們不認為這是一場核危機。」

專家普遍認為，蒲亭是在虛張聲勢，試圖挑起西方國家的恐懼和不確定性，以確保美國或北大西洋公約組織（NATO）不會參戰，站在烏克蘭這一邊。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111015