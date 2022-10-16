世銀：因為戰爭 烏克蘭貧困人口增10倍

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）世界銀行高層官員今天表示，俄羅斯對前線之外的烏克蘭城鎮民用基礎設施發動攻擊，將導致烏國經濟情況雪上加霜，尤其是烏國今年貧困人口已經增加了10倍。

世界銀行（World Bank）東歐地區國家負責人巴納吉（Arup Banerji）說，俄羅斯本週對能源設施大規模襲擊後，烏克蘭能迅速恢復電力，反映出烏國戰時系統的效率，但俄羅斯戰術的改變已升高了風險。

巴納吉在接受路透社採訪時表示：「如果這種情況持續下去，前景將變得更加艱難。」他說：「隨著寒冬真的降臨，特別是在12月或1月，如果房屋沒有修好…可能會出現另一波流離失所民眾的境內遷移潮。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週告訴國際捐助者，烏克蘭需要大約550億美元援助，380億美元用來彌補預估的明年預算赤字，另外170億美元用在重要基礎設施的重建工作，包括學校、住宅和能源設施。

巴納吉告訴路透社說，澤倫斯基在國際貨幣基金（IMF）、世界銀行以及過去一週在其他會議所提出的呼籲，所獲回應是令人鼓舞的。

他表示：「大多數國家都表示明年會在財政上支援烏克蘭，因此這是一個非常正面的結果。」

巴納吉表示，到今年底，烏克蘭會有25%人口生活在貧困中，而戰前這一數字略高於2%；預估到明年底，比率可能最高會達55%。

巴納吉說，烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）獲一致推選為IMF與世銀理事會2023年輪值主席，這也證明了各界持續支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。

巴納吉說，烏克蘭已經將預算計畫削減到最低限度，資金將用於支付薪水和養老金、軍費支出，以及償還國內債務。

烏克蘭的預算包含了僅7億美元的資本支出，這僅占世界銀行最近估算的3490億美元重建經費的一小部分。

他說，若烏克蘭未獲得充分支持，那只剩兩種選擇，一是在通膨率已達20%出頭的此時印製更多的鈔票，二是一步削減社會支出。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111016