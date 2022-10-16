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Kakao服務癱瘓影響 韓總統府：可能釀國安危機

2022/10/16 19:27
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國網路龍頭之一的Kakao旗下服務因數據中心火災多數項目癱瘓超過一天，韓國總統辦公室今天就此表示，這類網路問題不僅嚴重影響民生活動，「有事時也可能成為國家安保的致命問題」。

韓聯社報導，韓國總統辦公室宣傳首席祕書金恩慧今天在記者會中做以上表示，並透過書面資料轉述總統尹錫悅立場，就這次Kakao、Naver等業者提供的網路附加服務中斷，導致民眾不便及損失，使政府認知到事態嚴重性。

尹錫悅指示相關單位釐清事故原因，並徹底擬定設置備份數據中心等預防方案及相關措施制度，還要求科學技術通信部主管相關事務處理的層級從室長提高至部長親自督導。

金恩慧指出，在現代社會中，數據通信基礎建設攸關國家安全及國民生活，Kakaotalk長時間中斷服務不只對國民造成嚴重不便及損失，這類網路干擾也可能成為導致國安危機的致命問題。

她強調，國際上在IT領域占有領先地位的國家與國際企業近期都相當關心網路平台營運時的復原彈性，「這是企業的職責，也是與社會的承諾」，被認為意指Kakao與Naver雖是民間企業，但服務內容攸關國安民生，也應受政府管理、監督。

對於媒體關心這次事件是否可能引發關於網路平台業者壟斷市場的討論，韓國總統府高層官員表示，其實一直以來就提供廣泛服務的平台業者，對其相應的自由與社會責任都有很多相關討論，但目前政府還是先聚焦於協助盡量減少使用者不便及損失的措施。

據警方初步研判，位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日火災起因於地下3樓的電力室，國家科學研究院等相關單位預計在17日上午著手進行現場鑑識工作。

Kakao多次因伺服器問題中斷服務也引發用戶不滿，特別是這次同樣受影響的Naver在短時間內就恢復正常服務，讓Kakao受到更多質疑，包括「為什麼Naver可以、Kakao不行」，「為什麼沒準備好備份系統」、「為什麼子公司那麼多，伺服器卻沒分開」等。（編輯：黃自強）1111016

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