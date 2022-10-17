雅加達代理省長上任 治水及交通成首要任務

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（中央社記者李宗憲台北17日電）雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）昨天結束五年任期，印尼總統佐科威（Joko Widodo）任命總統府秘書處主任赫魯（Heru Budi Hartono）正式擔任雅加達代理省長。

因2024年印尼將首次舉行總統暨全國省長選舉，地方首長任期結束後，會出現懸缺問題。為了填補空缺，經決議，這段過渡期的代理省長採用總統任命制，而縣市長則由內政部長任命，他們將擔任代理首長至2024年舉行選舉為止。

印尼媒體報導，佐科威選擇赫魯為雅加達代理省長的主要原因，是因熟識赫魯及了解他豐富的治治理經驗。佐科威向媒體表示，他非常了解赫魯的政績和能力，並稱他能和任何人建立良好的溝通，並期許赫魯能推動雅加達的重大政策。

事實上，赫魯在雅加達有一定的知名度，因為佐科威擔任雅加達省長時，他就已經擔任多個重要職位。

上週，赫魯曾和阿尼斯共進午餐，當時阿尼斯在雅加達市政廳說：「這是保證政府運轉良好的一部分。」並稱這是直得仿效的會面方式，也是體現民主。

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赫魯在宣誓儀式上說，根據總統佐科威的指示，上任後主要關注三件事情。分別是雅加達的防洪措施、交通阻塞和空間規劃的問題。赫魯強調，他將處理淹水問題，「正在規劃新建水庫和排水設置」。

至於卸下雅加達省長職位的阿尼斯，日前已宣佈將會角逐2024年總統大選。曾任印尼教育文化部長的阿尼斯，曾經擔任佐科威2014年大選的競選總部發言人。過去則曾被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina University）校長，當時是印尼史上最年輕的大學校長。（編輯:高照芬）1111017