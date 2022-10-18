民調：7成烏克蘭人決心奮戰 直到打贏俄羅斯

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）華盛頓郵報報導，一項民意調查結果顯示，有7成烏克蘭人決心繼續奮鬥，直至戰勝俄羅斯為止。這項民調於9月初執行，當時烏軍正強勢反攻俄軍，在烏東及烏南奪回大片失土。

民調公司「蓋洛普」（Gallup）表示，支持繼續奮戰的烏克蘭人之中，多達91%認為，奪回所有自2014年以來淪入俄羅斯手裡的領土才算勝利，包括克里米亞（Crimea）。

不過，烏克蘭首都基輔（Kyiv）和全國各地能源設施上週才剛遭到密集火力攻擊；基輔昨天也遭無人機轟炸，造成至少4人死亡、多人受傷。

蓋洛普的調查結果顯示，基輔和烏克蘭西部分別有83%和82%的受訪者強烈支持奮戰直到勝利；位居戰爭前線的烏東和烏南則沒那麼熱切，分別只有56%和58%。

雖有7成受訪者認為烏克蘭應奮戰到打贏俄羅斯為止，但也有26%表示，烏克蘭政府應盡快談出停戰協議。

在戰況方面，一架俄國蘇愷34戰機昨天起飛後不久即墜毀在俄國南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），造成一棟住宅大樓起火，死亡人數增至13人。

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烏克蘭國防部今早在聲明中表示，過去24小時，俄方針對超過35個烏克蘭人民聚居地發動數十起飛彈、空中及火箭襲擊，包括基輔和敖德薩（Odessa），其中動用了超過40架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

英國國防部今天在推特發文表示，俄軍自10月10日以來加快攻擊節奏，目的可能是要大規模破壞烏克蘭能源網絡系統，而且除了軍事目標，俄羅斯很可能愈來愈有意攻擊民用設施。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111018