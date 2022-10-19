中企買美日基地附近農地 掀刺探與破壞隱憂

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（中央社東京19日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，中國企業在美國、日本軍事基地附近買地，讓兩國國會議員與專家擔憂，這些土地可能會轉用於從事間諜刺探活動或遭到破壞。

10月初，美國130位國會議員致函國會稽核處（Government Accountability Office），要求探討研究外資對美國農地造成的安全影響。

美國聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）的共和黨籍委員柯默（James Comer）在新聞稿中說：「中國在美國農地的擁有權，對我們的糧食安全與國家安全構成威脅。」

他說，國會議員呼籲國會稽核處通報中企買地對美國糧食供應造成的威脅範疇，並告知國會可以如何「加強保障美國人民安全」。

他們之所以關切外國投資者持有美國農業用地，是因為中國農業企業阜豐集團（Fufeng Group）今夏在北達科他州大福克斯（Grand Forks）買下150公頃土地，距離有著最先進無人機機隊的一處美國空軍基地僅約20公里。

阜豐集團表示，這塊土地是用於興建玉米濕磨加工廠，萃取高價值的胺基酸、離胺酸與蘇胺酸用在動物飼料中。阜豐集團在官網提到，絕大多數的產品將在北美洲售出。

但負責在大福克斯空軍基地研發無人機系統的通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）發布聲明反對這項投資，呼籲政府擱置工程。

通用原子航空系統公司發言人布林克里（Mark Brinkley）說：「中國企業與中國政府有著密不可分的關係。我們不能漠視精密軍事間諜行動與這類規模和範疇中企掛勾的可能性。」

「有鑒於大福克斯空軍基地及四周有著關鍵的國家領空和敏感軍事行動，美國領導人應該十分擔憂。」

這項工程目前處於暫停狀態，以利美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）進行國安審查。

日本也有類似疑慮。今年1月，時任執政黨自由民主黨政調會長的高市早苗（Sanae Takaichi）在國會會議上指出，一家與中資有密切關係的公司在北海道買下一塊土地，距離日本航空自衛隊雷達站約35公里。她問說：「這難道不是國安問題？」

上述這塊土地位在大雪山山腳，之前是高爾夫球場與森林，接近北海道中心。土地買家是兩間在避稅天堂英屬維京群島（British Virgin Islands）登記設立的公司。

根據日本林野廳，截至2021年12月，外國採購的森林面積擴增至2614公頃，比林野廳2010年開始調查時增加了4.7倍。

2021年記錄到的19起採購案中，有14件是北海道的土地，買家來自香港、澳門、澳洲、新加坡與美國。

美軍現役軍官艾希禮（Ryan Ashley）與萊斯（Alec Rice）上月致函日經亞洲說，北海道「向來是強權角力的熱點，將再度展示其在太平洋至關重要的地位」。

他們寫道，中國長期以來一直視北海道「為北太平洋島鏈的無價珍寶，數十年來都在加強在此區的經濟影響力，今日則強化與俄羅斯的軍事合作」。

今年7月，日本內閣府一個委員會舉辦專家聽證會，探討對國安至關重要的基礎建設附近的土地使用，像是自衛隊基地與核電廠等。

一位專家指出，外國軍方企圖蒐集敵方情資，是再自然也不過的事。根據文字記錄，這位專家警告，「在突發事件中，他們的目標可能轉移到破壞行動，尤其是針對核電廠」，又說所有預防措施都應該納入考量。

如今，外國買家可能會趁著日圓走貶加速置產，更加令人擔憂。

與此同時，130名美國國會議員在信中，要求國會稽核處查明外國投資美國農地的廣度與趨勢，同時要求他們審查，目前的申報規範是否能精確掌握投資來源。

外國擁有與投資的美國農地面積，在2010年到2020年期間增加了近1倍。根據美國農業部數據，截至2020年12月，有1520萬公頃的美國農地是由外國個人與實體持有，占所有私有農地約2.9%。

加拿大個人與實體是最大買主，持有近502萬公頃的土地，相當於總額的32%，接下來依序為荷蘭、義大利、英國與德國。

中國買家擁有14萬2507公頃的土地，在外國持有的土地中占不到1%。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111019