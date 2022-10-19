日本擬設新研究機構 探索左右未來作戰方式技術

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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒報導，日本政府有意新設研究機構，探索左右未來作戰方式的技術研究並給予財政支援，目前預想的重點支援領域包括人工智慧（AI）、無人機相關、量子技術及電磁波等。

日本讀賣新聞報導，日本政府已確定一項政策方針，著眼將先進民生技術用於防衛領域，最快2024年度在防衛裝備廳新設研究機構，有意讓軍民兩用先進技術的研究，能有助防衛裝備品開發。

不只一位日本政府相關人士透露，積極推動軍民兩用是世界潮流，但在日本，學術界對參與安全保障領域相對保守，造成跟美國或中國等國相比，官民合作研究始終未取得進展。

日本政府為挽回頹勢，認為有必要由中央主導支持專門機構。

日本政府這個構想主要是參考美國國防部下的國防先進研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA），及國防創新部門（Defense Innovation Unit, DIU）。

DARPA負責協助民間難以集中投資且具高風險的研究，催生了網際網路及全球定位系統（GPS）等；DIU負責連接國防部跟企業，對發掘用在無人機等產品方面的民生技術做出貢獻。

日本政府計畫成立的新研究機構，以多數企業、研究機構及大學等為對象，給予中長期研究經費支援為方向，未來預計每年提供支援金額為一兆日圓規模。

防衛裝備廳現行雖然有協助民間研究的制度，但預算每年不過100億日圓左右，支援期間大多限定在2年到3年，所以無法達成明顯效果。而未來要成立的新研究機構，預期將可以給予民間研究更長期的支援。

目前假想的重點協助領域，包括AI、無人機相關、量子技術及電磁波等，這些都可能屬於將改變未來作戰方式的「扭轉情勢者」（game-changer）的領域，美國與中國正激烈互爭優勢。

日本也將在這些領域的技術研發傾注全力，希望有助強化日美同盟嚇阻力。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111019