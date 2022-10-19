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馬斯克：美國防部尚未替烏克蘭星鏈網路付費

2022/10/19 17:31
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）媒體報導美國國防部正考慮為烏克蘭使用的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）衛星網路支付費用一天之後，SpaceX 創辦人馬斯克今天表示，迄今尚未收到國防部付費。

路透社報導，由於供烏克蘭使用的星鏈服務以及為防網路戰所採取的相關資安措施並未收費，太空探索科技公司每月因此虧損近2000萬美元；但馬斯克（Elon Musk）在推特貼文說，「我們還是會繼續提供服務（嘆口氣）」。

文中說：「國防部並未付費，不過若干其他國家、組織和人士倒是正支付11K/25K終端機的費用。」

馬斯克是全球首富，身兼特斯拉公司（Tesla）執行長。他曾表示，太空探索科技公司目前每月為維持對烏克蘭提供的星鏈服務而支出近2000萬美元；並已為這項服務的運轉和支援付出了大約8000萬美元。

美國政治新聞網站Politico昨天引述參與相關討論的2名官員報導，國防部正考慮，為烏克蘭使用的這項服務付費。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111019

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