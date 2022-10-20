英國首相特拉斯請辭 保守黨下週選出繼任人選
（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯於當地時間今天下午宣布辭去首相職務，保守黨國會議員將於「下週內完成」繼任黨魁選舉。特拉斯就任僅6週，推出的經濟計畫就造成巿場震盪，並引發保守黨分裂。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年-2022年：外交大臣
- 2022年9月5日-2022年10月20日：首相
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
她表示，保守黨國會議員將進行黨魁選舉，並於「下週內完成」。
特拉斯近日在重大經濟政策上「髮夾彎」，而後開除財相夸騰（Kwasi Kwarteng），公開敦促她請辭的自家保守黨議員早已多達10多位。
多名議員先前說，她的任期實際上已然告終，下台只是時間問題。一名閣員先前告訴「泰晤士報」（The Times），當前狀況已進入「末期」（terminal）。
隨著財政大臣夸騰上週被炒魷魚、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）昨天辭職、國會議員在表決中離心離德，特拉斯可能判斷她的政府已經遭到削弱，該是離開的時候。
她表示，將續任首相直到確定繼任者。
那可能意味保守黨在不到兩個月前的黨魁之爭落幕之後，又得再開啟一場黨魁爭霸。不過保守黨也可以團結一致，選出單一人選接替，以避免冗長而分歧的鬥爭。
前首相梅伊（Theresa May）2016年就是在其他所有競爭者退出的情況下取代卡麥隆（David Cameron）成為首相。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111020
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