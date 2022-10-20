短命英相特拉斯辭職 在野黨主張立刻大選

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）今天請辭的英國首相特拉斯在位僅45天，成為英國歷史上最「短命」首相，超出第2名119天一大截。保守黨黨魁再度出缺，在野工黨領袖施凱爾要求立刻舉行大選。

英國廣播公司（BBC）報導，自從特拉斯（Liz Truss）的首任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）於9月23日公布「迷你預算」起，她的政府就陷入麻煩。從那時候起，保守黨內不安氣氛演變成為廣泛怨懟。

特拉斯被迫將最緊密政治夥伴夸騰開除，並且在沒有資金來源的激進減稅方案導致英鎊崩盤後，放棄幾乎所有經濟計畫。她本人和保守黨民意支持度隨之暴跌。

特拉斯政府最高階閣員昨天又有一人離開內閣，她試圖對國會捍衛自己的執政表現，反而落人笑柄，保守黨國會議員對政策公開爭論，加深國會的混亂感。

國會下議院昨晚針對水力壓裂（fracking，一種有爭議的化石燃料鑽探方法）進行表決的情況，凸顯保守黨內團結和紀律全然崩潰。表決後數小時，要求特拉斯辭職聲浪持續升高。

特拉斯今天下午宣布辭職後，下議院1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）表示，由保守黨黨員參與的黨魁選舉結果可望於28日出爐。

英國原本預定於2025年1月舉行下次大選，但工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在聲明中表示：「保守黨擺平不了黨內近日亂局，他們不可以再次僅憑簡單敲敲手指，沒有得到英國人民同意就進行高層人事重組。我們必須舉行大選，現在就要。」

路透社報導，特拉斯是英國歷史上在任期間最短首相。在此之前，曾於1827年組閣的甘寧（George Canning）死於任內，擔任首相共119天。

英國通貨膨脹率目前正處在40年新高，新財相韓特（Jeremy Hunt）快馬加鞭設法削減數百億英鎊政府開支，希望重建英國財政聲譽，以安撫投資人。

新首相人選於28日底定後，韓特預定於31日提出新預算案。韓特已經排除競選黨魁。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111020