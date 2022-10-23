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烏克蘭：俄軍猛攻能源設施　逾百萬戶無電可用

2022/10/23 02:37
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統府官員今天表示，俄羅斯軍隊對全國能源設施發動攻擊後，烏國共有超過100萬個家庭無電可用。

法新社報導，烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，「截至目前，赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地區有67萬2000戶停電，尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區有18萬8400戶，伏林（Volyn）地區有10萬2000戶，切爾卡瑟（Cherkasy）地區有24萬2000戶，瑞夫尼（Rivne）地區有17萬4790戶，基羅夫格勒（Kirovograd）地區有61萬913戶，敖德薩（Odessa）地區則有1萬500戶。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，俄軍在一週內摧毀該國約3成的發電站，導致全國大範圍停電。

澤倫斯基在推特發文稱：「自10月10日以來，烏克蘭30%的發電站遭到摧毀。」

當時他還說，俄方在冬季來臨前猛攻能源設施，意味未來「已沒有與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權談判的空間。」（譯者：施施）1111023

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