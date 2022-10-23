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西班牙增派14架戰機 強化北約東翼力量

2022/10/23 05:31
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（中央社馬德里22日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）也不斷加強其威懾能力。西班牙今天宣布將向保加利亞和羅馬尼亞增派14架戰機，以強化北約東翼的防衛力量。

法新社報導，西班牙國防部發布聲明表示，馬德里將在11月中旬至12月初，向保加利亞派遣6架歐洲戰機（Eurofighter）和130名士兵，以訓練當地部隊。

聲明還稱，馬德里擬在今年12月至2023年3月間，派遣8架F18M戰機和130名空軍人員前往羅馬尼亞，以作為北約「反應和威懾」戰略的一部分。

根據聲明，羅馬尼亞已於10月17日部署了遠程空中監視雷達，該雷達可能在當地部署至明年6月下旬。

西班牙還將向其空軍增派任務，以構成北約「防空盾」（aerial shield）的一部分。

自俄羅斯於2月入侵親西方鄰國烏克蘭以來，西班牙已向北約東部成員國保加利亞、立陶宛和愛沙尼亞派遣12架戰機。（譯者：施施）1111023

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