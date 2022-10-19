俄使用伊朗無人機攻烏 以色列面臨兩難

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）俄羅斯本週使用伊朗製造的無人機對烏克蘭首都基輔市中心進行轟炸，這使得以色列在俄羅斯和西方之間維持平衡的作法變得複雜。

美聯社報導，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，以色列為維護與克里姆林宮的戰略關係，基本上坐壁上觀。

以色列向烏克蘭提供人道援助，但拒絕基輔一再要求提供防空系統和其他軍事裝備，也未對俄羅斯和許多在以色列擁有第2個家的俄羅斯猶太裔權貴實施嚴格經濟制裁。

但隨著莫斯科與以色列在中東的宿敵伊朗深化關係的消息傳出，以色列面對支持烏克蘭的壓力越來越大。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）中校表示，烏克蘭發生的無人機自殺式攻擊，引起以國新的擔憂。他說：「我們正仔細研究此事，並思考伊朗人會如何在以色列人口密集區使用這些東西。」

相關辯論前天浮上檯面，以色列僑民事務部長謝伊（Nachman Shai）呼籲政府站在烏克蘭這一邊。伊朗及其在黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門的代理人已使用過同樣這種三角形、低空飛行的見證者（Shahed）無人機威脅以色列，如今這些無人機正在基輔爆炸。

德黑蘭否認提供莫斯科無人機，但美國官員表示自8月以來伊朗一直這麼做。

謝伊在推特上寫道：「以色列在這場血腥衝突中應站在哪裡已不再有疑義。」「烏克蘭接受軍事援助的時候到了，就像美國和北約國家提供的那樣。」

謝伊的言論在俄羅斯掀起一場風暴。俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在Telegram稱，提供烏克蘭軍事援助將是以色列「非常魯莽的舉動」。「這將摧毀我們兩國間所有關係。」

但謝伊昨天加碼稱，「30多年來我們以色列在保護平民方面擁有豐富經驗。我們遭到來自伊拉克的飛彈以及來自黎巴嫩和加薩的火箭攻擊，我說的是保護烏克蘭平民的防禦裝備。」這位前軍方發言人向美聯社強調其觀點並不反映政府官方立場。

以色列總理辦公室和國防部對謝伊的言論皆不予置評。

俄以兩國多年來一直維持良好的工作關係，並密切協調以避免兩國空軍在以色列東北鄰國敘利亞上空發生衝突，俄羅斯在當地為敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）提供空中武力支援。俄羅斯還讓以軍戰機轟炸與伊朗相關的目標，這些目標據稱是以色列敵人的軍火庫。

由於擔心俄羅斯大型猶太社區的安全，以色列也一直在戰爭中保持中立。以色列擔憂俄國再次發生反猶攻擊，在沙皇統治時期和蘇聯時代都曾發生猶太人遭屠殺事件。以色列920萬公民中，逾100萬人祖籍是前蘇聯。

以色列前軍事情報局局長雅德林（Amos Yadlin）說：「我認為以色列可以提供更多協助。」他說，以色列「如何處理空襲的知識」、「有關伊朗武器的情報」和「干擾它們的能力」，對烏克蘭非常重要。

美國南德州法律學院戰爭法專家柯恩（Geoffrey Corn）則指出，伊朗正對可用於打擊以色列北部和南部邊境的武器進行戰鬥測試。若無人機在烏克蘭被證實有效，伊朗將「加速發展」，若被擊落，伊朗將「有機會弄清該如何繞過這些反制措施」。

以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統能攔截90%來自加薩的火箭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抨擊以色列不向基輔提供這種反火箭系統。

曾是蘇聯異議分子的前猶太人事務局（Jewish Agency）主席夏朗斯基（Natan Sharansky）昨天接受以色列「國土報」（Haaretz）訪問時，以國不願幫助烏克蘭，嘲笑以色列是「自由世界最後一個仍害怕觸怒蒲亭的國家」。

不過有些人堅持認為，以色列絕不能踏進這場戰爭，正因為它不同於西方盟國。以色列前飛彈計畫負責人魯賓（Uzi Rubin）表示：「我們不是德國或法國，我們是一個處於戰爭中的國家。」（譯者：楊明暐/核稿：劉淑琴）1111019